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В Индии более 20 человек погибли и 30 пострадали в ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Индии более 20 человек погибли и 30 пострадали в ДТП с автобусом

09:17 29.01.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
Кареты скорой помощи в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 янв – РИА Новости. Двадцать шесть человек погибли и более 30 получили ранения при столкновении автобуса с авторикшей рядом с городом Нашик в штате Махараштра на западе Индии, сообщает газета Mumbai Mirror.
После столкновения оба транспортных средства упали в придорожный колодец.
"Число погибших увеличилось до 26, и 32 человека получили ранения", - сообщил представитель властей города Садхашив Вагмаре. По его словам, среди погибших есть несовершеннолетние.
"Спасательная операция продолжалась до 4:00 утра и была возобновлена утром. Большинство тел уже извлечено, но мы пытаемся проверить, есть ли еще пассажиры, застрявшие в грязи", - сказал собеседник издания.
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Несчастный случай в Нашике в Махараштре вызывает сожаление. В этот скорбный час мои мысли заняты семьями погибших. Пусть пострадавшие выздоровеют как можно скорее", - написал Моди в Twitter.
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Нарендра МодиИндияВ мире
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