В Индии более 20 человек погибли и 30 пострадали в ДТП с автобусом

"Число погибших увеличилось до 26, и 32 человека получили ранения", - сообщил представитель властей города Садхашив Вагмаре. По его словам, среди погибших есть несовершеннолетние.

"Спасательная операция продолжалась до 4:00 утра и была возобновлена утром. Большинство тел уже извлечено, но мы пытаемся проверить, есть ли еще пассажиры, застрявшие в грязи", - сказал собеседник издания.