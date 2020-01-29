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Британский экоактивист рассказал о механизме таяния Антарктиды
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РИА Новости

Британский экоактивист рассказал о механизме таяния Антарктиды

09:16 29.01.2020 (обновлено: 10:17 29.01.2020)
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© Depositphotos / AchimHBАнтарктида
Антарктида
© Depositphotos / AchimHB
Антарктида. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Поверхность ледника в Антарктиде покрыта большим количеством озер, образовавшихся из-за потепления, эта вода выступает как смазочный материал, когда попадает под ледник, и заставляет его устремляться к морю, рассказал в интервью РИА Новости британский спортсмен-экстремал, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Льюис Пью.
"В Антарктиде я увидел надледниковые озера. Когда на поверхности ледника образуются трещины, эта вода проходит через нее и устремляется к поверхности Земли, "смазывает" её. В результате ледник становится нестабилен и сползает в сторону воды", - сказал Пью.
По его словам, наибольшие изменения, связанные с климатом, происходят именно в приполярных областях Земли. В Арктике каждый год количество морского льда уменьшается, а граница ледников уходит выше в горы.
Пью плавает в экстремальных условиях, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам морских ресурсов и климата. 24 января 2020 года он проплыл в восточной Антарктиде по реке, которая образовалась из-за таяния ледников. Как обычно, на британце были только плавки, шапочка и очки.
Читайте полный текст интервью Льюиса Пью >>
Посол океанов при ООН Льюис Пью
27 января, 15:45
Эко-активист рассказал о треснувшей над ним льдине в Антарктиде
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Льюис ПьюЗемля - РИА НаукаООНАнтарктида
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