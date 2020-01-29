Британский экоактивист рассказал о механизме таяния Антарктиды

"В Антарктиде я увидел надледниковые озера. Когда на поверхности ледника образуются трещины, эта вода проходит через нее и устремляется к поверхности Земли, "смазывает" её. В результате ледник становится нестабилен и сползает в сторону воды", - сказал Пью.

По его словам, наибольшие изменения, связанные с климатом, происходят именно в приполярных областях Земли. В Арктике каждый год количество морского льда уменьшается, а граница ледников уходит выше в горы.

Пью плавает в экстремальных условиях, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам морских ресурсов и климата. 24 января 2020 года он проплыл в восточной Антарктиде по реке, которая образовалась из-за таяния ледников. Как обычно, на британце были только плавки, шапочка и очки.