Британский экоактивист рассказал о механизме таяния Антарктиды

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Поверхность ледника в Антарктиде покрыта большим количеством озер, образовавшихся из-за потепления, эта вода выступает как смазочный материал, когда попадает под ледник, и заставляет его устремляться к морю, рассказал в интервью РИА Новости британский спортсмен-экстремал, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Льюис Пью.
"В Антарктиде я увидел надледниковые озера. Когда на поверхности ледника образуются трещины, эта вода проходит через нее и устремляется к поверхности Земли, "смазывает" её. В результате ледник становится нестабилен и сползает в сторону воды", - сказал Пью.
At the end to help me to safety is Senator Slava Fetisov from Russia. Slava was the the greatest ice hockey defenceman in history. He always tells me “our world now needs more defenders and protectors.” #Antarctica2020 pic.twitter.com/y5PwtqQNLp— Lewis Pugh (@LewisPugh) January 24, 2020
По его словам, наибольшие изменения, связанные с климатом, происходят именно в приполярных областях Земли. В Арктике каждый год количество морского льда уменьшается, а граница ледников уходит выше в горы.
Пью плавает в экстремальных условиях, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам морских ресурсов и климата. 24 января 2020 года он проплыл в восточной Антарктиде по реке, которая образовалась из-за таяния ледников. Как обычно, на британце были только плавки, шапочка и очки.
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