В ряде аптек Благовещенска закончились медицинские маски

Руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова 24 января сообщила журналистам, что в регионе введен режим повышенной готовности по профилактике коронавируса. В рамках этого режима мэр Благовещенска Валентина Калита поручила руководителям сферы торговли, развлекательных центров и других мест массового скопления людей "усилить контроль за соблюдением масочного режима и кратность смены масок".