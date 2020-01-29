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В ряде аптек Благовещенска закончились медицинские маски
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РИА Новости

В ряде аптек Благовещенска закончились медицинские маски

09:12 29.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкДевушки в медицинских масках в целях профилактики заболевания гриппом и ОРВИ
Девушки в медицинских масках в целях профилактики заболевания гриппом и ОРВИ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Девушки в медицинских масках в целях профилактики заболевания гриппом и ОРВИ. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв - РИА Новости. В части аптек Благовещенска из-за повышенного спроса на фоне профилактики коронавируса закончились медицинские маски, сообщили РИА Новости в справочной службе "Твояаптека.РФ".
Руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова 24 января сообщила журналистам, что в регионе введен режим повышенной готовности по профилактике коронавируса. В рамках этого режима мэр Благовещенска Валентина Калита поручила руководителям сферы торговли, развлекательных центров и других мест массового скопления людей "усилить контроль за соблюдением масочного режима и кратность смены масок".
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"Масок в аптечных сетях "Семейная" и "Социальная" нет в наличии, вчера еще раскупили, в конце января ожидаем поставку. Спрос слишком большой",- сообщили агентству в справочной службе.
В единой справочно-информационной службе "Амурфармация" корреспонденту РИА Новости назвали адреса трех аптек, где медицинские маски есть в наличии.
Губернатор Амурской области Василий Орлов 24 января призвал жителей региона отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса.
Коронавирус начал распространятся в Китае. Случаи заболевания зарегистрированы уже во многих других странах. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом в Китае, достигло 5974 человек, 132 скончались.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорБлаговещенскОбщество
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