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2020-01-29T08:58+0300
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В Буркина-Фасо почти 40 человек погибли при атаке террористов
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РИА Новости

В Буркина-Фасо почти 40 человек погибли при атаке террористов

08:58 29.01.2020
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© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
Силы безопасности Буркина-Фасо
© AP Photo / Jerome Delay
Силы безопасности Буркина-Фасо. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. По меньшей мере 39 человек погибли в результате террористической атаки на севере Буркина-Фасо, сообщается в коммюнике правительства страны, опубликованном на сайте портала Faso.
По данным в коммюнике, нападение произошло 25 января в деревне Силгаджи в провинции Сум.
"Операции, проведенные в этом районе силами обороны и безопасности, позволили констатировать смерть 39 наших сограждан в результате этого трусливого и варварского нападения", - говорится в коммюнике.
Правительство выразило соболезнования семьям погибших.
Здание Министерства иностранных дел РФ
29 ноября 2019, 18:00
В МИД обеспокоены экспансией террористов на Африканском континенте
С августа 2014 года на территории стран Сахаро-Сахельского региона (Мавритания, Мали, Нигер, Чад и Буркина-Фасо) проводится военная операция Barkhane с участием Франции против боевиков экстремистской группировки "Боко Харам", которая присягнула на верность "Исламскому государству"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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