В Пекине число случаев заражения коронавирусом превысило сто человек

ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Число случаев заражения новым типом коронавируса в Число случаев заражения новым типом коронавируса в Пекине к полудню среды достигло 102, новых смертей не зарегистрировано, сообщает комитет по здравоохранению китайской столицы.

"С полудня 28 января до полудня 29 января в Пекине подтверждено 11 новых случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Общее число зараженных достигло 102 человек", - говорится в сообщении комитета.

Самому младшему пациенту только 2 года, старшему – 86, все заболевшие находятся в строгом карантине под постоянным наблюдением.

Свободными от заражения пока остаются лишь пять районов – Фаншань, Пингу, Хуайжоу, Миюнь, Яньцин, все они расположены за пределами Пятого транспортного кольца. Больше всего случаев выявлено в районах Хайдянь и Чаоян – 23 и 19 соответственно.

В правительстве города сообщили, что несмотря на то, что все крупные музеи, достопримечательности, туристические объекты закрыты с целью предотвратить скопление большого числа людей, особенно в закрытых помещениях, городские парки открыты, хоть там и не проводятся традиционные новогодние мероприятия.

Правительство города требует, чтобы все посетители парков носили защитные маски и позволяли сотрудникам, дежурящим на входах, проверять температуру. Тех, кто откажется выполнять соответствующие требования, в парк не пустят. Если у кого-то выявят температуру выше 37,3, об этом сразу оповестят районную больницу.