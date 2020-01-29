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В Пекине число случаев заражения коронавирусом превысило сто человек
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РИА Новости

В Пекине число случаев заражения коронавирусом превысило сто человек

08:51 29.01.2020 (обновлено: 10:03 29.01.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевПекин
Пекин
© РИА Новости / Александр Кряжев
Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Число случаев заражения новым типом коронавируса в Пекине к полудню среды достигло 102, новых смертей не зарегистрировано, сообщает комитет по здравоохранению китайской столицы.
"С полудня 28 января до полудня 29 января в Пекине подтверждено 11 новых случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Общее число зараженных достигло 102 человек", - говорится в сообщении комитета.
В Центральном госпитале города Ухань
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Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132 человек
Самому младшему пациенту только 2 года, старшему – 86, все заболевшие находятся в строгом карантине под постоянным наблюдением.
Свободными от заражения пока остаются лишь пять районов – Фаншань, Пингу, Хуайжоу, Миюнь, Яньцин, все они расположены за пределами Пятого транспортного кольца. Больше всего случаев выявлено в районах Хайдянь и Чаоян – 23 и 19 соответственно.
В правительстве города сообщили, что несмотря на то, что все крупные музеи, достопримечательности, туристические объекты закрыты с целью предотвратить скопление большого числа людей, особенно в закрытых помещениях, городские парки открыты, хоть там и не проводятся традиционные новогодние мероприятия.
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Правительство города требует, чтобы все посетители парков носили защитные маски и позволяли сотрудникам, дежурящим на входах, проверять температуру. Тех, кто откажется выполнять соответствующие требования, в парк не пустят. Если у кого-то выявят температуру выше 37,3, об этом сразу оповестят районную больницу.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.
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