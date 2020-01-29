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2020-01-29T08:49+0300
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На Колыме заявили о четырехкратном сокращении оттока людей из региона
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РИА Новости

На Колыме заявили о четырехкратном сокращении оттока людей из региона

08:49 29.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкПанорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана
Панорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Панорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана. Архивное фото
МАГАДАН, 28 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Миграционный отток из Магаданской области в 2019 году сократился в 4 раза по сравнению с предыдущим годом, растет уровень и качество жизни, прокомментировал РИА Новости представитель правительства региона ситуацию с ежегодным сокращением числа жителей Колымы.
Ранее в "Комсомольской правде" вышла статья, в которой утверждалось, что самый большой отток населения в России идет с Севера и Дальнего Востока - из Магадана, Воркуты, Петропавловска-Камчатского.
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"В 2019 году миграционный отток сократился в четыре раза. Главным стимулом для закрепления и привлечения трудоспособного населения в Магаданскую область являются экономические блага и социальные преимущества, устойчивый рост уровня и качества жизни северян. Это наша цель, для достижения которой из года в год мы ставим новые задачи, реализуем проекты, развиваем производство", - сообщил собеседник агентства.
Он пояснил, что в регионе растет промышленное производство: по итогам 2019 года индекс промпроизводства составил 114,2% (в целом по России - 102,4%). Большие надежды власти возлагают на реализацию национальных проектов.
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"В 2019 году начата реализация национальных проектов. Магаданская область участвует в десяти из них. Эти проекты затрагивают абсолютно все аспекты жизни. Несмотря на то, что осуществление таких грандиозных планов началось совсем недавно - чуть больше года назад - сделано уже очень много", - рассказал собеседник.
Он также добавил, что среднедушевые денежные доходы населения области в январе-сентябре 2019 года увеличились на 7,4%, составив 63,8 тысячи рублей. Реальная начисленная заработная плата за 9 месяцев прошлого года показала рост на 4%, номинальная сложилась в размере 88,4 тысячи рублей.
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Магаданская областьОбщество
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