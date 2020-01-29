На Колыме заявили о четырехкратном сокращении оттока людей из региона

"В 2019 году начата реализация национальных проектов. Магаданская область участвует в десяти из них. Эти проекты затрагивают абсолютно все аспекты жизни. Несмотря на то, что осуществление таких грандиозных планов началось совсем недавно - чуть больше года назад - сделано уже очень много", - рассказал собеседник.