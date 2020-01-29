"Уральские авиалинии" отменят ряд популярных у туристов из КНР рейсов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Авиакомпания Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает выполнение ряда рейсов в несколько европейских стран и в Японию в связи с распространением коронавируса, сообщает в среду пресс-служба перевозчика.

Авиакомпания отмечает, что это решение связано "со сложной эпидемиологической ситуацией в КНР ", кроме того, оно вызвано введением ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов. Отменить некоторые рейсы перевозчик вынужден до конца зимней навигации.

"Отмена коснется направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая: Екатеринбург-Мюнхен-Екатеринбург, Екатеринбург-Париж-Екатеринбург, Екатеринбург-Рим-Екатеринбург, Владивосток-Саппоро-Владивосток", - говорится в сообщении.

При этом полетная программа в Пекин и Харбин сохраняется, подчеркнули в пресс-службе. Пассажирам, купившим билеты в Европу, авиакомпания предлагает альтернативные варианты перелетов со стыковками в Москве и Праге или возврат денег без штрафов и удержаний.

Ранее авиакомпания сообщала, что с 27 января приостанавливает полетную программу на остров Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок. Указанные рейсы, как подчеркивал перевозчик, будут возобновлены "после нормализации эпидемиологической обстановки". Пассажиры также могут оформить вынужденный возврат денег за приобретенные авиабилеты.