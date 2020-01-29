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Туризм
2020-01-29T09:20+0300
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"Уральские авиалинии" отменят ряд популярных у туристов из КНР рейсов
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РИА Новости

"Уральские авиалинии" отменят ряд популярных у туристов из КНР рейсов

08:40 29.01.2020 (обновлено: 09:20 29.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает выполнение ряда рейсов в несколько европейских стран и в Японию в связи с распространением коронавируса, сообщает в среду пресс-служба перевозчика.
Авиакомпания отмечает, что это решение связано "со сложной эпидемиологической ситуацией в КНР", кроме того, оно вызвано введением ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов. Отменить некоторые рейсы перевозчик вынужден до конца зимней навигации.
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"Отмена коснется направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая: Екатеринбург-Мюнхен-Екатеринбург, Екатеринбург-Париж-Екатеринбург, Екатеринбург-Рим-Екатеринбург, Владивосток-Саппоро-Владивосток", - говорится в сообщении.
При этом полетная программа в Пекин и Харбин сохраняется, подчеркнули в пресс-службе. Пассажирам, купившим билеты в Европу, авиакомпания предлагает альтернативные варианты перелетов со стыковками в Москве и Праге или возврат денег без штрафов и удержаний.
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Ранее авиакомпания сообщала, что с 27 января приостанавливает полетную программу на остров Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок. Указанные рейсы, как подчеркивал перевозчик, будут возобновлены "после нормализации эпидемиологической обстановки". Пассажиры также могут оформить вынужденный возврат денег за приобретенные авиабилеты.
Коронавирус начал распространятся в Китае. Случаи заболевания зарегистрированы в ряде других стран. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом в Китае, достигло 5974 человек, 132 скончались.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаЯпонияУральские авиалинииРимКитайРоссияМюнхенПарижВ мире
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