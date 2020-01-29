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Роскачество выявило нарушения при проверке школьной формы
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РИА Новости

Роскачество выявило нарушения при проверке школьной формы

08:33 29.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкШкольная форма
Школьная форма
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Школьная форма. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Роскачество обнаружило нарушения качества школьной формы, продающейся на крупных вещевых рынках и в торговых комплексах, говорится в сообщении организации.
Роскачество проверило школьные пиджаки для мальчиков 21 торговой марки на основные показатели безопасности, которые влияют на гигиенические свойства изделия. Товары были закуплены в августе, место производства - Китай, Вьетнам и Турция, закупочная стоимость - от 1300 до 8790 рублей.
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Одежда шести торговых марок соответствовала необходимым требованиям по качеству и безопасности. Между тем, в продукции девяти торговых марок эксперты выявили несоответствия информации в маркировке по составу, а в восьми торговых марках - нарушения по показателю воздухопроницаемости.
Кроме того, в двух случаях был выявлен контрафакт: среди закупленных товаров фигурировали ТМ Gucci и Bilionaire, стоимостью более 5000 рублей. Но в ходе последующей проверки Роспотребнадзором продавцов контрафакта обнаружить не удалось. "Это говорит о том, что в подобной же ситуации может оказаться и рядовой потребитель. Не факт, что после покупки контрафакта или фальсификата в магазинах-однодневках, можно будет вернуть деньги за некачественный товар", - предупреждают эксперты.
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"Исправить ситуацию возможно, если производители более тщательно будут подходить к выбору контрагентов по сертификации и поставкам сырья, усилят входной контроль и по итогам внутренних проверок доведут дело до отзывных кампаний, будут возвращать некачественные ткани, мотивируя поставщиков таким образом быть более добросовестными. Для родителей спасение – проверять сертификаты товаров на сайте Росаккредитации. Если продавец отказывается предоставить сертификат или сертификат имеет статус отмененного - от покупки лучше воздержаться", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.
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РоскачествоРоспотребнадзорРосаккредитацияВиктор ЕвтуховВьетнамКитайТурцияРоссияОбщество
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