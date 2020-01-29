Роскачество выявило нарушения при проверке школьной формы

Одежда шести торговых марок соответствовала необходимым требованиям по качеству и безопасности. Между тем, в продукции девяти торговых марок эксперты выявили несоответствия информации в маркировке по составу, а в восьми торговых марках - нарушения по показателю воздухопроницаемости.

Кроме того, в двух случаях был выявлен контрафакт: среди закупленных товаров фигурировали ТМ Gucci и Bilionaire, стоимостью более 5000 рублей. Но в ходе последующей проверки Роспотребнадзором продавцов контрафакта обнаружить не удалось. "Это говорит о том, что в подобной же ситуации может оказаться и рядовой потребитель. Не факт, что после покупки контрафакта или фальсификата в магазинах-однодневках, можно будет вернуть деньги за некачественный товар", - предупреждают эксперты.