Роскачество выявило нарушения при проверке школьной формы

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Роскачество обнаружило нарушения качества школьной формы, продающейся на крупных вещевых рынках и в торговых комплексах, говорится в сообщении организации.
20 августа 2019, 11:24В Роспотребнадзоре дали советы по выбору школьной формы
Одежда шести торговых марок соответствовала необходимым требованиям по качеству и безопасности. Между тем, в продукции девяти торговых марок эксперты выявили несоответствия информации в маркировке по составу, а в восьми торговых марках - нарушения по показателю воздухопроницаемости.
Кроме того, в двух случаях был выявлен контрафакт: среди закупленных товаров фигурировали ТМ Gucci и Bilionaire, стоимостью более 5000 рублей. Но в ходе последующей проверки Роспотребнадзором продавцов контрафакта обнаружить не удалось. "Это говорит о том, что в подобной же ситуации может оказаться и рядовой потребитель. Не факт, что после покупки контрафакта или фальсификата в магазинах-однодневках, можно будет вернуть деньги за некачественный товар", - предупреждают эксперты.
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"Исправить ситуацию возможно, если производители более тщательно будут подходить к выбору контрагентов по сертификации и поставкам сырья, усилят входной контроль и по итогам внутренних проверок доведут дело до отзывных кампаний, будут возвращать некачественные ткани, мотивируя поставщиков таким образом быть более добросовестными. Для родителей спасение – проверять сертификаты товаров на сайте Росаккредитации. Если продавец отказывается предоставить сертификат или сертификат имеет статус отмененного - от покупки лучше воздержаться", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.