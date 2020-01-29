В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом

"Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ. Состояние здоровья заболевшего стабильное, больной человек находится под медицинским наблюдением", - отметили в минздраве. В министерстве не уточнили, где и у кого обнаружен коронавирус.