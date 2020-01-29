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В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом
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РИА Новости

В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом

08:30 29.01.2020 (обновлено: 08:37 29.01.2020)
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© Фото : Makalu/Pixabay ОАЭ
ОАЭ
© Фото : Makalu/Pixabay
ОАЭ. Архивное фото
ДОХА, 29 янв - РИА Новости. Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
"Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ. Состояние здоровья заболевшего стабильное, больной человек находится под медицинским наблюдением", - отметили в минздраве. В министерстве не уточнили, где и у кого обнаружен коронавирус.
Коронавирус начал распространятся в Китае. Случаи заболевания зарегистрированы уже во многих других странах. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом в Китае, достигло 5974 человек, 132 скончались.
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