Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Москвичей в среду ожидает облачная, пасмурная погода с осадками в виде мокрого снега, температура воздуха будет колебаться в районе 0 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион продолжит оставаться под влиянием североатлантического циклона в его теплой средней части. В таких условиях сегодня в Москве облачно, пасмурно, сыро - не обойдется без небольших осадков преимущественно в виде мокрого снега. В течение дня столбики термометров будут колебаться в виде около нулевой отметки, в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2", - сообщила Волосюк.
По ее словам, ветер сохранит юго-восточное направление, его скорость - 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит снижаться и опустится до 740 миллиметров ртутного столба.