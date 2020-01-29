Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду

"Сегодня столичный регион продолжит оставаться под влиянием североатлантического циклона в его теплой средней части. В таких условиях сегодня в Москве облачно, пасмурно, сыро - не обойдется без небольших осадков преимущественно в виде мокрого снега. В течение дня столбики термометров будут колебаться в виде около нулевой отметки, в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2", - сообщила Волосюк.