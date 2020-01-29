Силовики за сутки дважды нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Украинские силовики два раза открывали огонь в течение минувших суток по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 27 января украинские силовики не нарушали режим тишины.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения
"За 28 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР. По данным ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров по подконтрольному республике населенному пункту Березовское.