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Силовики за сутки дважды нарушили перемирие, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Силовики за сутки дважды нарушили перемирие, заявили в ЛНР

08:12 29.01.2020
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© РИА Новости Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе . Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Украинские силовики два раза открывали огонь в течение минувших суток по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 27 января украинские силовики не нарушали режим тишины.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
"За 28 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР. По данным ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров по подконтрольному республике населенному пункту Березовское.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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