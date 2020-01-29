Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

"Действия вне Facebook — это данные, которые компании и организации передают нам о ваших взаимодействиях, например об использовании их приложений или о посещении их сайтов. Они делятся с нами такой информацией с помощью инструментов для бизнеса, например, входа через Facebook", - говорится на сайте компании.