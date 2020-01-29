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2020-01-29T07:55+0300
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Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети
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РИА Новости

Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

07:55 29.01.2020
13590
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтенд "Facebook"
Стенд Facebook
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Стенд "Facebook". Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Компания Facebook сообщила, что получает информацию о пользователях социальной сети, в том числе, от сторонних сайтов.
На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
"Действия вне Facebook — это данные, которые компании и организации передают нам о ваших взаимодействиях, например об использовании их приложений или о посещении их сайтов. Они делятся с нами такой информацией с помощью инструментов для бизнеса, например, входа через Facebook", - говорится на сайте компании.
Отмечается, что компания собирает эти данные, чтобы показывать более актуальную рекламу, рекомендовать группы, события и товары, которые могут заинтересовать пользователя, помогать компаниям и организациям измерять результативность своих сайтов, приложений или рекламы, а также выявлять подозрительную активность и "делать Facebook безопаснее".
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FacebookСШАВ мире
Популярные комментарии
ВК и Ок работают точно также. С самого начала было понятно, для чего создаются социальные сети. И если кто-то считает, что эта катавасия затевалась ради переписки с одноклассниками и прослушивания музычки, это большая ошибка. Может вы ещё думаете, что камеры повсеместно стоят ради вашей "безопасности" или платежи ваших карт отслеживают, чтобы вы "террористов не спонсировали". Просто стадо загнали в цифровое стойло.
29 января, 08:45
Alex Fedorov
1201101
фкйсбук конечно не правы. но наше ВК без заброса, выдает полиционерам информацию с закрытых аккаунтов. удаленную пользователем информацию. вы посмотрите, рандомно потыкайте 10-20 аккаунтов, процентов 30 будет закрытыми, что бы не посадили в тюрьму. Да, государство запугало, но и ВК за нас не борется. потому телеграмм так и популярен. Потому что он за людей
29 января, 08:26
Nerp
301107
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