В Югре мужчина попал под поезд на станции, провожая родственника

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 янв - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства инцидента на железнодорожной станции в Следователи выясняют обстоятельства инцидента на железнодорожной станции в Ханты-Мансийском автономном округе , где мужчина, провожая родственника на поезд, попал под состав и получил травмы, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Согласно информации ведомства, инцидент произошел во вторник в Нижневартовске, где 54-летний мужчина угодил под поезд, который следовал в Адлер.

"По предварительным данным, пострадавший, проводив на поезд родственника, быстрым шагом направился с железнодорожной платформы, по пути оступился и попал ногами под колесные пары движущегося поезда... Пострадавшему причинены телесные повреждения. Мужчина бригадой скорой помощи доставлен в больницу города Нижневартовска", - говорится в сообщении.

Следователи начали проверку по данному факту, они опрашивают родственников и очевидцев случившегося, членов поездной бригады, работников станции. Кроме того, ведомство назначило судебно-медицинскую экспертизу, она позволит установить степень тяжести травм, которые получил мужчина.