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В Югре мужчина попал под поезд на станции, провожая родственника
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РИА Новости

В Югре мужчина попал под поезд на станции, провожая родственника

07:52 29.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 янв - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства инцидента на железнодорожной станции в Ханты-Мансийском автономном округе, где мужчина, провожая родственника на поезд, попал под состав и получил травмы, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
Согласно информации ведомства, инцидент произошел во вторник в Нижневартовске, где 54-летний мужчина угодил под поезд, который следовал в Адлер.
"По предварительным данным, пострадавший, проводив на поезд родственника, быстрым шагом направился с железнодорожной платформы, по пути оступился и попал ногами под колесные пары движущегося поезда... Пострадавшему причинены телесные повреждения. Мужчина бригадой скорой помощи доставлен в больницу города Нижневартовска", - говорится в сообщении.
Следователи начали проверку по данному факту, они опрашивают родственников и очевидцев случившегося, членов поездной бригады, работников станции. Кроме того, ведомство назначило судебно-медицинскую экспертизу, она позволит установить степень тяжести травм, которые получил мужчина.
По сведениям местного интернет-издания nv86.ru, медикам пришлось ампутировать мужчине обе ступни, пострадавший находится в тяжелом состоянии, есть угроза его жизни. СМИ уточняет, что проводники заметили его возле поезда, когда состав уже тронулся, сорвали стоп-кран, но избежать происшествия не удалось.
14-летний погибший белорусский хоккеист
14 августа 2019, 16:16
14-летний белорусский хоккеист погиб, попав под поезд
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Ханты-Мансийский автономный округПроисшествия
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