Посольство установило связь с 177 россиянами в Хубэе

ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Посольство России в Пекине установило связь с 177 россиянами, находящимися в настоящее время в провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса, говорится в заявлении дипмиссии.
"По данным посольства на 10:00 по местному времени 28 января (5.00 мск), количество росграждан на территории провинции Хубэй, с которыми у нас установлена связь, — 177 человек, из них 120 — в городе Ухань", - говорится в сообщении посольства.
На уточняющий вопрос РИА Новости о возможных случаях заражения россиян новым типом коронавируса в дипмиссии сообщили, что "среди зараженных и в группе риска с подозрением на заражение граждан РФ нет".
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.