В Токио четыре пассажира из Уханя попали в больницу с температурой

ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Четырех пассажиров, прибывших в среду утром рейсом из китайского Четырех пассажиров, прибывших в среду утром рейсом из китайского Уханя , где распространяется коронавирус , в токийский аэропорт Ханэда с температурой и кашлем, отправили в больницу на обследование, сообщила газета " Майнити ".

Утром в среду в аэропорт прибыл первый чартерный рейс с 206 японцами, пожелавшими уехать из Уханя. Всего решили вернуться на родину 650 японцев. Чартерный рейс, предоставленный МИД Японии, фактически стал единственной возможностью покинуть страну после того, как авиасообщение было прекращено в Ухане. Следующий рейс после дезинфекции отправится в Ухань сегодня ночью, а в четверг вылетит третий.

В самолете находились врачи и медперсонал, он оснащен приборами, сканирующими температуру тела. Вне зависимости от того, есть ли первые признаки заболевания или нет, на специально выделенных автобусах все пассажиры были направлены в больницу для анализов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.