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В Токио четыре пассажира из Уханя попали в больницу с температурой
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РИА Новости

В Токио четыре пассажира из Уханя попали в больницу с температурой

07:36 29.01.2020
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© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via APВрачи в отделении интенсивной терапии больницы
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы
© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы
ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Четырех пассажиров, прибывших в среду утром рейсом из китайского Уханя, где распространяется коронавирус, в токийский аэропорт Ханэда с температурой и кашлем, отправили в больницу на обследование, сообщила газета "Майнити".
Утром в среду в аэропорт прибыл первый чартерный рейс с 206 японцами, пожелавшими уехать из Уханя. Всего решили вернуться на родину 650 японцев. Чартерный рейс, предоставленный МИД Японии, фактически стал единственной возможностью покинуть страну после того, как авиасообщение было прекращено в Ухане. Следующий рейс после дезинфекции отправится в Ухань сегодня ночью, а в четверг вылетит третий.
В самолете находились врачи и медперсонал, он оснащен приборами, сканирующими температуру тела. Вне зависимости от того, есть ли первые признаки заболевания или нет, на специально выделенных автобусах все пассажиры были направлены в больницу для анализов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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