Оставленных в "Шереметьево" детей могут вернуть матери

ХАБАРОВСК, 29 янв - РИА Новости. Двоих детей, оставленных в аэропорту " Двоих детей, оставленных в аэропорту " Шереметьево ", могут передать родной матери, а также бабушке и дедушке, сообщила РИА Новости министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.

"Дети однозначно будут возвращены на родину, где проживают их мама и бабушка и дедушка. В ближайшее время они будут уже в Комсомольске-на-Амуре. И мама готова воспитывать детей, и бабушка с дедушкой по линии матери тоже сообщили, что готовы взять детей, это родные внуки. Решение будет принимать управление опеки и попечительства", - сказала Петухова.