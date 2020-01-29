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Оставленных в "Шереметьево" детей могут вернуть матери
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РИА Новости

Оставленных в "Шереметьево" детей могут вернуть матери

07:30 29.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкШереметьево
Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Шереметьево. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 29 янв - РИА Новости. Двоих детей, оставленных в аэропорту "Шереметьево", могут передать родной матери, а также бабушке и дедушке, сообщила РИА Новости министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.
"Дети однозначно будут возвращены на родину, где проживают их мама и бабушка и дедушка. В ближайшее время они будут уже в Комсомольске-на-Амуре. И мама готова воспитывать детей, и бабушка с дедушкой по линии матери тоже сообщили, что готовы взять детей, это родные внуки. Решение будет принимать управление опеки и попечительства", - сказала Петухова.
Как сообщали РИА Новости в администрации Комсомольска-на-Амуре, где до последнего времени жила семья, у педагогов не было претензий к воспитанию и внешнему виду детей. Они "были одеты, накормлены, присмотрены, не было заметно, что у них нет мамы"
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиХабаровскШереметьево (аэропорт)Хабаровский крайОбщество
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