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Профессора Гарварда обвинили в даче ложной информации о работе в Китае
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РИА Новости

Профессора Гарварда обвинили в даче ложной информации о работе в Китае

07:24 29.01.2020
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© Fotolia / BastosГарвардский университет
Гарвардский университет
© Fotolia / Bastos
Гарвардский университет. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министерство юстиции США сообщило, что профессору Гарвардского университета Чарльзу Либеру предъявлены обвинения в связи с лживыми заявлениями о своей работе в Китае и сокрытием выплат, которые он получил от правительства Китая за исследования.
"Заведующий кафедрой химии и химической биологии Гарвардского университета Чарльз Либер, был задержан сегодня утром по обвинению... в ложном, поддельном заявлении", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте министерства юстиции США.
Согласно судебным документам, Либер получал гранты в размере свыше 15 миллионов долларов от Национального института здравоохранения США (NIH) и министерства обороны с 2008 года. Эти гранты обязывают его информировать правительство о любых "значительных иностранных финансовых конфликтах интересов", включая получение денег от иностранного правительства.
Обвинение полагает, что Либер сотрудничал с Уханьским технологическим университетом (WUT) с 2011 года, без ведома Гарвардского университета. Кроме того, в период с 2012 по 2017 годы Либер якобы участвовал в китайской программе "План тысячи талантов", в рамках которой страна привлекает иностранных экспертов к китайским проектам и поощряет их за "кражу конфиденциальной информации".
По данным в документе, профессор Гарварда мог получать 50 тысяч долларов в месяц за участие в программе, около 158 тысяч долларов за проживание и 1,5 миллиона долларов за создание исследовательской лаборатории в университете. Контракт с WUT требовал от Либера "декларировать проекты международного сотрудничества, обучать молодых учителей и аспирантов, организовывать международные конференции, подавать заявки на патенты и публиковать статьи от имени университета".
Обвинение сообщает, что Либер сделал ложные заявления о своем участии в программе и о своей связи с Уханьским университетом. В апреле 2018 года он сказал следователям, что его никогда не просили участвовать в программе и он "не был уверен" в том, как Китай воспринимает его роль.
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Министерство юстиции СШАГарвардский университетКитайСШАВ мире
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