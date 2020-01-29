Профессора Гарварда обвинили в даче ложной информации о работе в Китае

"Заведующий кафедрой химии и химической биологии Гарвардского университета Чарльз Либер, был задержан сегодня утром по обвинению... в ложном, поддельном заявлении", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте министерства юстиции США.

Согласно судебным документам, Либер получал гранты в размере свыше 15 миллионов долларов от Национального института здравоохранения США (NIH) и министерства обороны с 2008 года. Эти гранты обязывают его информировать правительство о любых "значительных иностранных финансовых конфликтах интересов", включая получение денег от иностранного правительства.

Обвинение полагает, что Либер сотрудничал с Уханьским технологическим университетом (WUT) с 2011 года, без ведома Гарвардского университета. Кроме того, в период с 2012 по 2017 годы Либер якобы участвовал в китайской программе "План тысячи талантов", в рамках которой страна привлекает иностранных экспертов к китайским проектам и поощряет их за "кражу конфиденциальной информации".

По данным в документе, профессор Гарварда мог получать 50 тысяч долларов в месяц за участие в программе, около 158 тысяч долларов за проживание и 1,5 миллиона долларов за создание исследовательской лаборатории в университете. Контракт с WUT требовал от Либера "декларировать проекты международного сотрудничества, обучать молодых учителей и аспирантов, организовывать международные конференции, подавать заявки на патенты и публиковать статьи от имени университета".