Китай обещает обеспечить безопасность иностранцев на фоне коронавируса

ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Китай продолжит обеспечивать безопасность и здоровье находящихся в стране иностранных граждан на фоне вспышки коронавируса , заявил глава МИД Ван И в разговоре с южнокорейской коллегой Кан Гён Хва.

"Ван И поблагодарил свою южнокорейскую коллегу за готовность предоставить необходимую помощь, подчеркнув, что Китай продолжит укреплять сотрудничество с международным сообществом с чувством ответственности и придерживаясь принципов открытости", - сообщается на сайте МИ по итогам разговора.

В то же время Ван И заверил, что "Китай продолжит обеспечивать безопасность и здоровье всех находящихся в Китае иностранцев, включая граждан Южной Кореи".