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Китай обещает обеспечить безопасность иностранцев на фоне коронавируса
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РИА Новости

Китай обещает обеспечить безопасность иностранцев на фоне коронавируса

07:20 29.01.2020
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© REUTERS / StringerСотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
© REUTERS / Stringer
ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Китай продолжит обеспечивать безопасность и здоровье находящихся в стране иностранных граждан на фоне вспышки коронавируса, заявил глава МИД Ван И в разговоре с южнокорейской коллегой Кан Гён Хва.
"Ван И поблагодарил свою южнокорейскую коллегу за готовность предоставить необходимую помощь, подчеркнув, что Китай продолжит укреплять сотрудничество с международным сообществом с чувством ответственности и придерживаясь принципов открытости", - сообщается на сайте МИ по итогам разговора.
В то же время Ван И заверил, что "Китай продолжит обеспечивать безопасность и здоровье всех находящихся в Китае иностранцев, включая граждан Южной Кореи".
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.
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