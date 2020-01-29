В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде

НОВОСИБИРСК, 29 янв — РИА Новости. Беременную женщину зарезали в подъезде одного из домов в Беременную женщину зарезали в подъезде одного из домов в Новосибирске , сообщает областной главк МВД.

Инцидент произошел на улице Кирова во второй половине дня 27 января. По данным полиции, 34-летний мужчина поджидал в подъезде свою 33-летнюю знакомую и напал на нее, ударив ножом в спину. После этого он скрылся. Женщину доставили в больницу, но она скончалась.

Управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности". Санкция предусматривает лишение свободы от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение.

Полицейские выяснили, что подозреваемый покинул город, воспользовавшись онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков, и скрывался в одной из гостиниц Омска . Его задержали и уже доставили к следователю в Новосибирск. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о его аресте.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах Новосибирской области, причиной убийства стала ревность.

"Женщина недавно ушла от него. Он ее преследовал. Также известно, что он периодически избивал ее", — рассказал собеседник агентства.