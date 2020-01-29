В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде

НОВОСИБИРСК, 29 янв — РИА Новости. Беременную женщину зарезали в подъезде одного из домов в Новосибирске, сообщает областной главк МВД.
Инцидент произошел на улице Кирова во второй половине дня 27 января. По данным полиции, 34-летний мужчина поджидал в подъезде свою 33-летнюю знакомую и напал на нее, ударив ножом в спину. После этого он скрылся. Женщину доставили в больницу, но она скончалась.
Управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности". Санкция предусматривает лишение свободы от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение.
Полицейские выяснили, что подозреваемый покинул город, воспользовавшись онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков, и скрывался в одной из гостиниц Омска. Его задержали и уже доставили к следователю в Новосибирск. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о его аресте.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах Новосибирской области, причиной убийства стала ревность.
"Женщина недавно ушла от него. Он ее преследовал. Также известно, что он периодически избивал ее", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что женщина находилась на большом сроке беременности. Личность отца погибшего ребенка установят после экспертизы. Собеседник агентства добавил, что побег подозреваемого в Омск мог быть связан с желанием добраться до Тюмени, где живут и занимаются бизнесом его родители.
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