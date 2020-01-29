Телеведущая Виктория Боня вышла на связь после своего "исчезновения"

Кроме того, телеведущая появилась в Instagram своей подруги Хофит Голан. Телеведущая опубликовала в сторис в соцсети ролик, на котором запечатлена Боня.

"Я здесь! Все хорошо! Все супер! Меня потеряли, напридумывали историй, что меня там (в Перу – Прим. ред.) съели каннибалы! Кто позарится на мои кости", — пошутила она.

Ранее стало известно об "исчезновении" в Мексике российской актрисы Натальи Андрейченко. Директор артистки Ян Трунцев сообщил РИА Новости, что она пропала 25 января после общения с подругой в курортном городе Канкун. Позднее актриса выложила видеообращение, в котором рассказала, что решила "набраться сил" и на несколько дней отправилась в "специальное поселение в джунглях", перед этим выключив свой телефон.