Телеведущая Виктория Боня вышла на связь после своего "исчезновения"

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня, чьи поклонники были обеспокоены ее "исчезновением", нашлась. Подписчики Бони в Instagram забили тревогу после того, как она улетела в Перу, после чего удалила свою страницу.
Фотографию Бони обнаружили в Instagram-сторис шамана Омара Ахмадзаи. На снимке Боня позирует в джунглях с шаманом и еще двумя женщинами. В подписи к фото говорится по-английски: "В целости и сохранности".
Кроме того, телеведущая появилась в Instagram своей подруги Хофит Голан. Телеведущая опубликовала в сторис в соцсети ролик, на котором запечатлена Боня.
"Я здесь! Все хорошо! Все супер! Меня потеряли, напридумывали историй, что меня там (в Перу – Прим. ред.) съели каннибалы! Кто позарится на мои кости", — пошутила она.
Ранее стало известно об "исчезновении" в Мексике российской актрисы Натальи Андрейченко. Директор артистки Ян Трунцев сообщил РИА Новости, что она пропала 25 января после общения с подругой в курортном городе Канкун. Позднее актриса выложила видеообращение, в котором рассказала, что решила "набраться сил" и на несколько дней отправилась в "специальное поселение в джунглях", перед этим выключив свой телефон.