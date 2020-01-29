Смена федеральных властей не помешает строительству моста через Лену

Новое правительство России во главе с Михаилом Мишустиным было назначено 21 января.
"Я уверен, что изменения не повлияют на реализацию проекта строительства моста через Лену в негативную сторону. Потому что лично президентом Российской Федерации оказана поддержка этому проекту, соответствующие поручения даны, федеральными органами исполнительной власти работа проведена", - сказал Солодов.
"Более того, ключевые блоки остались неизменными для проекта. Министр транспорта Евгений Иванович Дитрих сохранил свой пост в экономическом блоке правительства. (Полпред на Дальнем Востоке вице-премьер) Трутнев Юрий Петрович и его блок полностью сохранил свои позиции. (Новый первый вице-премьер, бывший помощник президента) Андрей Романович Белоусов глубоко погружен в проект. Мы надеемся на их поддержку", - перечислил региональный премьер.
"Поэтому нет оснований опасаться, что из-за изменений в правительстве наш проект будет заторможен", - резюмировал он.
Солодов добавил, что строительство моста начнется, как только завершится проектирование.
Ввод моста в эксплуатацию предполагается в 2025 году.