На Алтае три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

"Водитель автобуса (междугородний маршрут Яровое – Белокуриха, Белокуриха – Яровое) не учел метеорологические условия, не принял мер к снижению скорости и совершил наезд на стоящее грузовое транспортное средство. В результате ДТП трём пассажирам автобуса оказана медицинская помощь, не госпитализированы", - говорится в сообщении.