Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T06:56+0300
https://ria.ru/20200129/1563994908.html
На Алтае три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
https://cdn22.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_0cf67e7f9d7cad5d195d9a4255c0b441.jpg
РИА Новости

На Алтае три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

06:56 29.01.2020
436
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 29 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в столкновении пассажирского автобуса с грузовым автомобилем на трассе в Алтайском крае в ночь на среду, сообщает управление МВД по региону.
Авария произошла в 00.40 (21.40) на 20-м километре трассы.
"Водитель автобуса (междугородний маршрут Яровое – Белокуриха, Белокуриха – Яровое) не учел метеорологические условия, не принял мер к снижению скорости и совершил наезд на стоящее грузовое транспортное средство. В результате ДТП трём пассажирам автобуса оказана медицинская помощь, не госпитализированы", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Из-за сильной метели закрыто движение на участке федеральной трассы А-322 (Барнаул - Рубцовск - Казахстан) от Алейска до Рубцовска, который пролегает через Алейский, Шипуновский, Поспелихинский и Рубцовский районы.
Весь личный состав госавтоинспекции Алтайского края работает в усиленном режиме.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Вчера, 22:47
В Подмосковье в лобовом ДТП с автобусом пострадали десять человек
010000
Обсудить 0
Алтайский крайПроисшествия
Рекомендуем
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Снегопад в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Врач
Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
Истребитель Т-50 (Су-57)
"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель
Врач скорой медицинской помощи
Прибывших в Кемерово из КНР заболевших пассажиров отправили в больницу
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
Андрей Алабушев
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярске мать убила сына и покончила с собой
Приянка Чопра на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде
Приянка Чопра может войти в актерский состав "Матрицы 4"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
17:47ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ
17:47Грызлов сообщил об обсуждении возможных участков отвода сил в Донбассе
17:43В Новокузнецке врачи рассказали о состоянии избитого в суде конвоира
17:42Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
17:42Врио главы Чувашии не стал комментировать отставку Игнатьева
Лента новостейМолния