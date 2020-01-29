На Алтае три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

БАРНАУЛ, 29 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в столкновении пассажирского автобуса с грузовым автомобилем на трассе в Алтайском крае в ночь на среду, сообщает управление МВД по региону.
Авария произошла в 00.40 (21.40) на 20-м километре трассы.
"Водитель автобуса (междугородний маршрут Яровое – Белокуриха, Белокуриха – Яровое) не учел метеорологические условия, не принял мер к снижению скорости и совершил наезд на стоящее грузовое транспортное средство. В результате ДТП трём пассажирам автобуса оказана медицинская помощь, не госпитализированы", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Из-за сильной метели закрыто движение на участке федеральной трассы А-322 (Барнаул - Рубцовск - Казахстан) от Алейска до Рубцовска, который пролегает через Алейский, Шипуновский, Поспелихинский и Рубцовский районы.
Весь личный состав госавтоинспекции Алтайского края работает в усиленном режиме.