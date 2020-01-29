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В школах в Приморье 80 классов закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
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РИА Новости

В школах в Приморье 80 классов закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

06:53 29.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМедсестра набирает лекарство в шприц
Медсестра набирает лекарство в шприц
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Медсестра набирает лекарство в шприц. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Восемьдесят классов в школах Приморья закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ, сообщает правительство края.
"80 классов в 28 школах Приморья закрыли на карантин. Причина – высокий уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями", - говорится в сообщении.
Во Владивостоке на карантине оказались 37 классов в 13 общеобразовательных учреждениях.
Как уточнили в минздраве Приморья, массовые вспышки гриппа и ОРВИ – характерное явление для января каждого года.
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