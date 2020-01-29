В школах в Приморье 80 классов закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

"80 классов в 28 школах Приморья закрыли на карантин. Причина – высокий уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями", - говорится в сообщении.

Во Владивостоке на карантине оказались 37 классов в 13 общеобразовательных учреждениях.

Как уточнили в минздраве Приморья, массовые вспышки гриппа и ОРВИ – характерное явление для января каждого года.