В Ливане заявили, что никогда не поддержат "сделку века" по Палестине

БЕЙРУТ, 29 янв - РИА Новости. Ливан решительно против американской " сделки века ", предполагающей натурализацию палестинских беженцев в странах пребывания, и не изменит своей позиции даже под угрозой экономического и финансового давления, заявил советник ливанского президента Амаль Абузейд.

В Ливане при собственном населении в 4 миллиона человек живут 600 тысяч палестинских беженцев и более 1,5 миллиона беженцев из Сирии. Палестинцы имеют особый статус и живут в лагерях для беженцев, которые со временем превратились в густонаселенные городские кварталы, разбросанные по всему Ливану.

"Мы уже на грани существования, после того как Ливан 30 лет тонул в долгах, что привело нас к самому тяжелому финансовому, экономическому и общественному кризису. Это международная игра, которая вела страну к следующему ультиматуму: или согласие на натурализацию, или не будет помощи и прощения долгов",- написал Абузейд в Twitter.

Он подчеркнул, что "Ливан, как и раньше, против сделки века и в очередной раз заявляет, что не поддерживает никакую международную игру и никакие заговоры за счет Ливана и его интересов, какова бы ни была цена такой позиции".

"Придерживаемся своего законного права защищать суверенитет своей родины и блюсти основы нашей конституции, где четко написано: нет натурализации, разделению и делению. Мы не позволим сделать Ливан слабым звеном в продвижении сомнительных инициатив", - заявил советник ливанского президента.

Абузейд отметил, что инициатива США, которую он назвал планом мира на Ближнем Востоке, при любом анализе скорее является "планом разрушения мира" и отрицательно скажется в том числе на суверенитете и демографии Ливана, так как в ее основе лежит старая идея натурализации палестинских беженцев в соседних странах.