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https://ria.ru/20200129/1563994839.html
В Ливане заявили, что никогда не поддержат "сделку века" по Палестине
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РИА Новости

В Ливане заявили, что никогда не поддержат "сделку века" по Палестине

06:49 29.01.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп
БЕЙРУТ, 29 янв - РИА Новости. Ливан решительно против американской "сделки века", предполагающей натурализацию палестинских беженцев в странах пребывания, и не изменит своей позиции даже под угрозой экономического и финансового давления, заявил советник ливанского президента Амаль Абузейд.
В Ливане при собственном населении в 4 миллиона человек живут 600 тысяч палестинских беженцев и более 1,5 миллиона беженцев из Сирии. Палестинцы имеют особый статус и живут в лагерях для беженцев, которые со временем превратились в густонаселенные городские кварталы, разбросанные по всему Ливану.
"Мы уже на грани существования, после того как Ливан 30 лет тонул в долгах, что привело нас к самому тяжелому финансовому, экономическому и общественному кризису. Это международная игра, которая вела страну к следующему ультиматуму: или согласие на натурализацию, или не будет помощи и прощения долгов",- написал Абузейд в Twitter.
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Он подчеркнул, что "Ливан, как и раньше, против сделки века и в очередной раз заявляет, что не поддерживает никакую международную игру и никакие заговоры за счет Ливана и его интересов, какова бы ни была цена такой позиции".
"Придерживаемся своего законного права защищать суверенитет своей родины и блюсти основы нашей конституции, где четко написано: нет натурализации, разделению и делению. Мы не позволим сделать Ливан слабым звеном в продвижении сомнительных инициатив", - заявил советник ливанского президента.
Абузейд отметил, что инициатива США, которую он назвал планом мира на Ближнем Востоке, при любом анализе скорее является "планом разрушения мира" и отрицательно скажется в том числе на суверенитете и демографии Ливана, так как в ее основе лежит старая идея натурализации палестинских беженцев в соседних странах.
США опубликовали во вторник свой план палестино-израильского урегулирования - "сделку века". Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет. Израиль поддержал план, Палестина выступила против, позиции региональных стран разделились.
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Обострение палестино-израильского конфликтаПалестинаСШАИзраильЛиванВ мире
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