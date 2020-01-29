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Культура
2020-01-29T06:40+0300
https://ria.ru/20200129/1563994796.html
"Исчезнувшая" в Мексике Наталья Андрейченко пожаловалась на критику
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РИА Новости

"Исчезнувшая" в Мексике Наталья Андрейченко пожаловалась на критику

06:40 29.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Наталья Андрейченко. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Актриса Наталья Андрейченко пожаловалась на негативную реакцию пользователей соцсетей на историю с ее "исчезновением" в Мексике. Соответствующее обращение она опубликовала в своем Instagram.
Ранее директор Андрейченко Ян Трунцев сообщил РИА Новости, что артистка пропала 25 января после общения с подругой в курортном городе Канкун. Позднее актриса выложила видеообращение, в котором рассказала, что решила "набраться сил" и на несколько дней отправилась в "специальное поселение в джунглях", перед этим выключив свой телефон.
"Я вам честно хочу сказать – я в таком шоке. У меня такое чувство, что вы все больны, вы все превратились в зомби?" — заявила Андрейченко.
При этом актриса раскритиковала пользователей, которые оставили негативные комментарии под ее видеообращением.
"Слушайте, не заходите ко мне в инстаграм, нечего вам там делать, не поймете вы меня. Я человек духа, я свободный человек", — сказала артистка.
Андрейченко добавила, что "ни перед кем не отчитывается" и при желании может отключить свой телефон.
"Честно говоря, абсолютно не понимаю, как можно с такой агрессией бросаться на женщину, даже не разобравшись, в чем дело", — заключила она.
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КультураНаталья АндрейченкоМексикаВ мире
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