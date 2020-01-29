"Исчезнувшая" в Мексике Наталья Андрейченко пожаловалась на критику

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Актриса Актриса Наталья Андрейченко пожаловалась на негативную реакцию пользователей соцсетей на историю с ее "исчезновением" в Мексике . Соответствующее обращение она опубликовала в своем Instagram

Ранее директор Андрейченко Ян Трунцев сообщил РИА Новости, что артистка пропала 25 января после общения с подругой в курортном городе Канкун. Позднее актриса выложила видеообращение, в котором рассказала, что решила "набраться сил" и на несколько дней отправилась в "специальное поселение в джунглях", перед этим выключив свой телефон.

"Я вам честно хочу сказать – я в таком шоке. У меня такое чувство, что вы все больны, вы все превратились в зомби?" — заявила Андрейченко.

При этом актриса раскритиковала пользователей, которые оставили негативные комментарии под ее видеообращением.

"Слушайте, не заходите ко мне в инстаграм, нечего вам там делать, не поймете вы меня. Я человек духа, я свободный человек", — сказала артистка.

Андрейченко добавила, что "ни перед кем не отчитывается" и при желании может отключить свой телефон.