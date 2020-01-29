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В Гуанчжоу крупную азиатскую турвыставку отменили из-за коронавируса
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РИА Новости

В Гуанчжоу крупную азиатскую турвыставку отменили из-за коронавируса

06:27 29.01.2020
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© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкГоспиталь
Госпиталь
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
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Госпиталь
ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Международная туристическая выставка GITF в китайском Гуанчжоу, одна из крупнейших в Азии, отменена из-за вспышки коронавируса, говорится на сайте мероприятия.
Выставка была запланирована на 20–22 февраля.
"Пневмония, вызванная новым типом коронавируса, продолжает распространяться. Мы предпринимаем все, что в наших силах, для профилактики и контроля заболевания, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение", - говорится в сообщении на сайте выставки.
Отмечается, что в соответствии с распоряжением властей провинции Гуандун об ограничении массовых мероприятий в рамках борьбы с новым коронавирусом, и исходя из интересов безопасности каждого человека, "Международная туристическая выставка в Гуанчжоу GITF, первоначально запланированная на 20–22 февраля 2020 года, будет закрыта".
Организаторы пока не сообщают, будет ли выставка проведена в другое время до конца года. На звонки РИА Новости по указанным на сайте телефонам организаторы не ответили, вероятно в связи с новогодними каникулами, которые продлены до 3 февраля.
Международная туристическая выставка Guangzhou International Travel Fair (GITF) проходит в Гуанчжоу на юге Китая ежегодно с 1993 года. Сюда со всего мира приезжают представители туристических компаний, туроператоров, авиаперевозчиков, отелей, страховых агентств и вообще всех, кто так или иначе связан с туризмом, особенно в азиатском направлении.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.
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