В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до утра пятницы из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна. Период предупреждения до 4 часов 31 января", — говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, днем в среду в Москве будет облачно, местами выпадут небольшие осадки, местами будет гололедица. Температура от нуля до двух градусов Цельсия, ветер южный, юго-восточный, пять-десять метров в секунду.
Погода в Москве этой зимой бьет многолетние рекорды. Так, 21 января был побит рекорд тепла 63-летней давности, воздух прогрелся до плюс 3,4 градуса. По расчетам синоптиков, до конца января характер погоды существенно не изменится и средняя суточная температура окажется самой высокой за последние 140 лет.
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