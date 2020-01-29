В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, днем в среду в Москве будет облачно, местами выпадут небольшие осадки, местами будет гололедица. Температура от нуля до двух градусов Цельсия, ветер южный, юго-восточный, пять-десять метров в секунду.

Погода в Москве этой зимой бьет многолетние рекорды. Так, 21 января был побит рекорд тепла 63-летней давности, воздух прогрелся до плюс 3,4 градуса. По расчетам синоптиков, до конца января характер погоды существенно не изменится и средняя суточная температура окажется самой высокой за последние 140 лет.