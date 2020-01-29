Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски

ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Управление Управление Пекина по контролю и регулированию рынка оштрафует на 3 миллиона юаней (около 432 тысяч долларов) одну из аптек города за повышение цен на защитные маски в период распространения в стране коронавируса , говорится в заявлении правительства Пекина.

Управление с 23 января начало проводить активные инспекции на предмет нарушения ценовой политики и искусственного взвинчивания цен на медикаменты, продукты, средства защиты, включая маски и дезинфицирующие средства в аптеках, супермаркетах, магазинах.

В период с 23 января управление возбудило уже 31 дело о нарушениях ценовой политики, из них 15 заведены 28 января.

Нарушителем оказалось отделение аптеки Jimin Kangtai в районе Фэнтай, где почти в шесть раз выросли цены на защитные маски. Управление уже вручило аптеке извещение о слушании по административному наказанию и уведомление о намерении оштрафовать аптеку на 3 миллиона юаней.

Власти опубликовали множество предупреждений гражданам о необходимости повышать чувство социальной ответственности и усиливать контроль за стабильностью цен на рынке. Власти призвали население быть бдительными и, если они заметят нарушения, немедленно сообщать по телефону горячей линии.