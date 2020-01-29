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Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
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РИА Новости

Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски

06:16 29.01.2020
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© REUTERS / Aly SongМужчина в защитной маске в метро
Мужчина в защитной маске в метро
© REUTERS / Aly Song
Мужчина в защитной маске в метро
ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Управление Пекина по контролю и регулированию рынка оштрафует на 3 миллиона юаней (около 432 тысяч долларов) одну из аптек города за повышение цен на защитные маски в период распространения в стране коронавируса, говорится в заявлении правительства Пекина.
Управление с 23 января начало проводить активные инспекции на предмет нарушения ценовой политики и искусственного взвинчивания цен на медикаменты, продукты, средства защиты, включая маски и дезинфицирующие средства в аптеках, супермаркетах, магазинах.
В период с 23 января управление возбудило уже 31 дело о нарушениях ценовой политики, из них 15 заведены 28 января.
Нарушителем оказалось отделение аптеки Jimin Kangtai в районе Фэнтай, где почти в шесть раз выросли цены на защитные маски. Управление уже вручило аптеке извещение о слушании по административному наказанию и уведомление о намерении оштрафовать аптеку на 3 миллиона юаней.
Власти опубликовали множество предупреждений гражданам о необходимости повышать чувство социальной ответственности и усиливать контроль за стабильностью цен на рынке. Власти призвали население быть бдительными и, если они заметят нарушения, немедленно сообщать по телефону горячей линии.
В магазинах и аптеках китайской столицы еще с начала прошлой недели наблюдалась нехватка защитных масок, их, как и противовирусные препараты, стали скупать все и в больших количествах после сообщений, что случаи заражения новым типом коронавируса выявлены в Пекине. На фоне общей паники некоторые предприниматели решили подзаработать на востребованном товаре, завысив цены, однако власти оперативно отреагировали на эти действия.
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