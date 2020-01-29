Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине

Экс-премьер добавил, что Ливан поддерживает и признает Палестинское государство со столицей в Иерусалиме на всей территории Западного берега и сектора Газа, а также придерживается права палестинских беженцев вернуться на родину.

Во вторник США опубликовали свой план палестино-израильского урегулирования - "сделку века". Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет. Израиль поддержал план, Палестина выступила против, позиции региональных стран разделились.