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Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
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РИА Новости

Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине

06:14 29.01.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США
Президент США
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США
БЕЙРУТ, 29 янв - РИА Новости. Предложенная президентом США Дональдом Трампом инициатива по разрешению израильско-палестинского конфликта нарушает международное право, это "пощечина" для палестинского народа, написал в Twitter бывший премьер-министр Ливана Тамам Салям.
"Сделка века подрывает все легитимное международное право, узаконивает оккупацию (еврейских) поселений и является пощечиной для каждого уважаемого гражданина достойного равноправного мира", - написал он.
Экс-премьер добавил, что Ливан поддерживает и признает Палестинское государство со столицей в Иерусалиме на всей территории Западного берега и сектора Газа, а также придерживается права палестинских беженцев вернуться на родину.
Во вторник США опубликовали свой план палестино-израильского урегулирования - "сделку века". Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет. Израиль поддержал план, Палестина выступила против, позиции региональных стран разделились.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеОбострение палестино-израильского конфликтаТамам СаламДональд ТрампПалестинаСШАИзраильЛиванВ мире
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