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Граждан США могут изолировать по приезде в Калифорнию из Уханя
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РИА Новости

Граждан США могут изолировать по приезде в Калифорнию из Уханя

05:57 29.01.2020 (обновлено: 08:33 29.01.2020)
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© REUTERS / The Central Hospital of WuhanЛечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
© REUTERS / The Central Hospital of Wuhan
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американских дипломатов, а также членов их семей, которые прибудут в Калифорнию чартерным рейсом из китайского Уханя, могут изолировать по приезду на родину на срок от трех дней до двух недель, передает телеканал CNN.
По его данным, председатель наблюдательного совета округа Сан-Бернардино Курт Хэгмен заявил, что группу американских граждан, ранее побывавших в Ухане, разместят в ангаре в Международном аэропорту Онтэрио. Для этого власти расставляют в помещении кровати, а также оснащают его зарядными устройствами для телефонов и телевизорами.
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"Они будут изолированы сразу после того, как покинут самолет. Они не попадут в общественные места в аэропорту", - заявил Хэгмен, отметив, что прибывших обследуют специалисты Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом в Китае, достигло 5974 человек, 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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