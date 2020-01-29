Граждан США могут изолировать по приезде в Калифорнию из Уханя

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американских дипломатов, а также членов их семей, которые прибудут в Американских дипломатов, а также членов их семей, которые прибудут в Калифорнию чартерным рейсом из китайского Уханя , могут изолировать по приезду на родину на срок от трех дней до двух недель, передает телеканал CNN

По его данным, председатель наблюдательного совета округа Сан-Бернардино Курт Хэгмен заявил, что группу американских граждан, ранее побывавших в Ухане, разместят в ангаре в Международном аэропорту Онтэрио. Для этого власти расставляют в помещении кровати, а также оснащают его зарядными устройствами для телефонов и телевизорами.

"Они будут изолированы сразу после того, как покинут самолет. Они не попадут в общественные места в аэропорту", - заявил Хэгмен, отметив, что прибывших обследуют специалисты Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).