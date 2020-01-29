В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор в зависимости от развития ситуации с коронавирусом может рекомендовать продление закрытия пунктов пропуска на границе с КНР в Приморье, сообщила журналистам заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова.
Накануне сообщалось, что пункты пропуска на китайской границе на Дальнем Востоке, чья работа была временно приостановлена из-за празднования китайского Нового года, откроются позже намеченных сроков. Большинство 1 февраля, ещё три - 7 февраля.
"На сегодняшний день по предложению управления Роспотребнадзора по Приморскому краю принято решение о приостановлении работы пунктов пропуска в крае... До 1 февраля на период празднования китайского Нового года... Такая есть вероятность (продлить закрытие пунктов пропуска), в зависимости от ситуации будет принято дальнейшее решение", - сказала Морозова
По её словам, на время празднования китайского Нового года не работают авто и ж/д - пункты пропуска. Туристы возвращаются в РФ самолётами.