В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР

"На сегодняшний день по предложению управления Роспотребнадзора по Приморскому краю принято решение о приостановлении работы пунктов пропуска в крае... До 1 февраля на период празднования китайского Нового года... Такая есть вероятность (продлить закрытие пунктов пропуска), в зависимости от ситуации будет принято дальнейшее решение", - сказала Морозова