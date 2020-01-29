Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Телеканал " Телеканал " Звезда " опубликовал видео полетов истребителей Су-35С одного из соединений Западного военного округа (ЗВО) в Карелии

На кадрах можно увидеть подготовку боевых машин к полетам, а также процесс взлета. Отмечается, что новые истребители авиационное соединение получило в конце 2019 года.

Су-35С — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Самолет предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба, изоляции района боевых действий.