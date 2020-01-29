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https://ria.ru/20200129/1563994499.html
Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
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РИА Новости

Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии

05:31 29.01.2020 (обновлено: 05:32 29.01.2020)
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео полетов истребителей Су-35С одного из соединений Западного военного округа (ЗВО) в Карелии.
На кадрах можно увидеть подготовку боевых машин к полетам, а также процесс взлета. Отмечается, что новые истребители авиационное соединение получило в конце 2019 года.
Су-35С — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Самолет предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба, изоляции района боевых действий.
Истребитель способен применять все современное и перспективное тактическое вооружение класса "воздух-воздух", а также "воздух-поверхность".
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Воздушно-космические силы РоссииСу-35КарелияБезопасность
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