Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии

На кадрах можно увидеть подготовку боевых машин к полетам, а также процесс взлета. Отмечается, что новые истребители авиационное соединение получило в конце 2019 года.
Су-35С — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Самолет предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба, изоляции района боевых действий.
Истребитель способен применять все современное и перспективное тактическое вооружение класса "воздух-воздух", а также "воздух-поверхность".
25 января, 08:00Охотники на стервятников: лучшие истребители СССР и России