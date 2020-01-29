Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует пассажирам, проходящим границу при въезде в Россию , не пить жаропонижающее при недомогании, сказала журналистам замглавы приморского главка Светлана Морозова.

Ранее в соцсетях активно обсуждалась история о том, как некий мужчина проходил границу при выезде из Китая, чувствуя себя плохо, но предварительно выпив жаропонижающие лекарства - тепловизор в пункте пропуска не показал у него повышенной температуры, и его пропустили.

"Не стоит пить жаропонижающее. Если он не признается при опросе, что плохо себя чувствует, тепловизор не покажет повышения температуры. Поэтому мы рекомендуем вести переход границы в естественном состоянии, и в течение 14 дней после перехода границы, если признаки заболевания имеются, необходимо обратиться к медикам", - сказала Морозова.

Она добавила, что есть определенный алгоритм действий для выявления заболевания у пассажиров, прибывших из других регионов России. "Алгоритм действий на такие ситуации чётко отработан. Вне зависимости от того, откуда прибыл гражданин", - добавила представитель потребнадзора.

Замглавы приморского главка Россельхознадзора Марина Ковтун в свою очередь сообщила журналистам, что сейчас усиленно проверяется всё, что связано с перевозом подконтрольной продукции в ручной клади. "Всё, что выявляется, всё досматривается", - сказала Ковтун и уточнила, что хотя коронавирус не передается через продукты, проверяют всё.

Она добавила, что изменения в работе управления касаются только безопасности сотрудников. "Принципиальные изменения только в плане защиты своих сотрудников. Обеспечение перчатками, масками, дезсредствами", - отметила Ковтун.

По словам представительницы сельхознадзора, угроз пока не выявлено. Она также призвала пока не посещать азиатские страны, а все же оказавшись там, воздержаться от посещения рынков.