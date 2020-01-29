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Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
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РИА Новости

Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы

05:18 29.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора пассажиров рейса
Сотрудница Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора пассажиров рейса
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудница Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора пассажиров рейса
ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует пассажирам, проходящим границу при въезде в Россию, не пить жаропонижающее при недомогании, сказала журналистам замглавы приморского главка Светлана Морозова.
Ранее в соцсетях активно обсуждалась история о том, как некий мужчина проходил границу при выезде из Китая, чувствуя себя плохо, но предварительно выпив жаропонижающие лекарства - тепловизор в пункте пропуска не показал у него повышенной температуры, и его пропустили.
"Не стоит пить жаропонижающее. Если он не признается при опросе, что плохо себя чувствует, тепловизор не покажет повышения температуры. Поэтому мы рекомендуем вести переход границы в естественном состоянии, и в течение 14 дней после перехода границы, если признаки заболевания имеются, необходимо обратиться к медикам", - сказала Морозова.
Она добавила, что есть определенный алгоритм действий для выявления заболевания у пассажиров, прибывших из других регионов России. "Алгоритм действий на такие ситуации чётко отработан. Вне зависимости от того, откуда прибыл гражданин", - добавила представитель потребнадзора.
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Замглавы приморского главка Россельхознадзора Марина Ковтун в свою очередь сообщила журналистам, что сейчас усиленно проверяется всё, что связано с перевозом подконтрольной продукции в ручной клади. "Всё, что выявляется, всё досматривается", - сказала Ковтун и уточнила, что хотя коронавирус не передается через продукты, проверяют всё.
Она добавила, что изменения в работе управления касаются только безопасности сотрудников. "Принципиальные изменения только в плане защиты своих сотрудников. Обеспечение перчатками, масками, дезсредствами", - отметила Ковтун.
По словам представительницы сельхознадзора, угроз пока не выявлено. Она также призвала пока не посещать азиатские страны, а все же оказавшись там, воздержаться от посещения рынков.
"Воздержитесь от массовых мероприятий, не посещайте рынки, потому что природа вируса до конца не изучена. Азиаты славятся своим разнообразием продуктов на рынке, это касается диких животных, которые используются в пищу. Минимум посещения рынков, а лучше вообще туда не заходить", - сказала она.
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