Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации

АЛЕППО (Сирия), 29 янв — РИА Новости. Сирийские военные взяли в плен боевика, который стал свидетелем подготовки " Сирийские военные взяли в плен боевика, который стал свидетелем подготовки " Белых касок " к новой провокации. Видео с его допросом распространил российский центр по примирению в Сирии.

В обязанности боевика по имени Абу Хамза входила охрана складов в городе Кафер-Хамра. Он рассказал, что на днях увидел, как "люди из гражданской обороны", то есть "Белые каски", приехали на склад.

"Я не знаю, что хранилось там. Какое-то время назад приехали (люди. — Прим. ред.) на микроавтобусе и загрузили в него коробки с серыми емкостями и коробки с частями ракет и снарядов. Также взяли съемочное оборудование", — сказал он.

После начала боевых действий Абу Хамзу забрали на фронт, в район Рашидин-4 на юго-западе города Алеппо, где он воевал за отряд "Джейш Осман". Этот район был ему незнаком, и при отступлении Хамза заблудился и попал в плен.

Подробности готовящейся провокации

Ранее руководитель российского центра по примирению Юрий Боренков сообщил, что боевики и их сообщники из "Белых касок" готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Сирии, в которой планируют обвинить сирийские власти. По информации от местных жителей и задержанных боевиков, в населенные пункты Кафер-Хамра провинции Алеппо и Маарет-Мисрин и Эриха провинции Идлиб под охраной боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* прибыли представители "Белых касок" с емкостями, предположительно, содержащими газообразный хлор.

Позже руководитель сирийской сети по правам человека (штаб-квартира в Дамаске) Ахмад Казем сообщил РИА Новости, что более 40 сотрудников "Белых касок" прибыли в деревню Эйната в Идлибе.

Что известно о "Белых касках"

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете можно найти много видеороликов, на которых люди в белых касках спасают раненых из-под завалов.

Однако параллельно появлялись и записи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные сюжеты, нанося грим "пострадавшим" и диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

В российском МИД считают деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. Башар Асад заявлял, что члены организации на самом деле сторонники "Аль-Каиды"*.