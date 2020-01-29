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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-29T10:40+0300
https://ria.ru/20200129/1563994395.html
Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563997692_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_3c212bb6c5f3f52caeea7147075f47ee.jpg
РИА Новости

Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации

05:11 29.01.2020 (обновлено: 10:40 29.01.2020)
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АЛЕППО (Сирия), 29 янв — РИА Новости. Сирийские военные взяли в плен боевика, который стал свидетелем подготовки "Белых касок" к новой провокации. Видео с его допросом распространил российский центр по примирению в Сирии.
В обязанности боевика по имени Абу Хамза входила охрана складов в городе Кафер-Хамра. Он рассказал, что на днях увидел, как "люди из гражданской обороны", то есть "Белые каски", приехали на склад.

"Я не знаю, что хранилось там. Какое-то время назад приехали (люди. — Прим. ред.) на микроавтобусе и загрузили в него коробки с серыми емкостями и коробки с частями ракет и снарядов. Также взяли съемочное оборудование", — сказал он.

После начала боевых действий Абу Хамзу забрали на фронт, в район Рашидин-4 на юго-западе города Алеппо, где он воевал за отряд "Джейш Осман". Этот район был ему незнаком, и при отступлении Хамза заблудился и попал в плен.
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27 декабря 2019, 18:03
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Подробности готовящейся провокации

Ранее руководитель российского центра по примирению Юрий Боренков сообщил, что боевики и их сообщники из "Белых касок" готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Сирии, в которой планируют обвинить сирийские власти. По информации от местных жителей и задержанных боевиков, в населенные пункты Кафер-Хамра провинции Алеппо и Маарет-Мисрин и Эриха провинции Идлиб под охраной боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* прибыли представители "Белых касок" с емкостями, предположительно, содержащими газообразный хлор.
Позже руководитель сирийской сети по правам человека (штаб-квартира в Дамаске) Ахмад Казем сообщил РИА Новости, что более 40 сотрудников "Белых касок" прибыли в деревню Эйната в Идлибе.
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Что известно о "Белых касках"

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете можно найти много видеороликов, на которых люди в белых касках спасают раненых из-под завалов.
Однако параллельно появлялись и записи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные сюжеты, нанося грим "пострадавшим" и диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.
В российском МИД считают деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. Башар Асад заявлял, что члены организации на самом деле сторонники "Аль-Каиды"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Стоп-кадр из видеорепортажа Белых касок о предполагаемой химической атаке в Думе, опубликованного BBC
21 января, 01:49Война в Сирии
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
286129499358
Обсудить 19
Война в СирииБелые каскиСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
США сказали что будут охранять нефть Сирии, остальные территории их не интересуют, патрули российские не пускают туда куда не надо.
29 января, 07:13
Валера Антонов
56300022
Ничего страшного. При захвате Сирии Ирака Ливии тоже были жертвы но НАТО справились
29 января, 06:59
Валера Антонов
47506120
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