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На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
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РИА Новости

На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу

04:59 29.01.2020
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© РИА Новости / Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкПункт пропуска
Пункт пропуска
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Пункт пропуска. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 янв – РИА Новости. Меры по профилактике и недопущению проникновения коронавируса из стран Юго-Восточной Азии на территорию России усилены в пунктах пропуска через госграницу на Камчатке, сообщает пресс-служба краевой таможни.
"Общая задача сотрудников контролирующих органов - не дать инфекции попасть в регион и распространиться. В зимне-весенний период из стран Юго-Восточной Азии на Камчатку прилетают международные пассажирские чартерные авиарейсы из Таиланда. Пассажирам, прибывающим этими рейсами, уделяется пристальное внимание", - приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности первого замначальника Камчатской таможни Павла Мандрикова.
Кроме того, отмечается, что из-за географического расположения аэропорт Петропавловск-Камчатский является удобным и экономически выгодным воздушным портом России для дозаправки грузовых судов и судов бизнес-авиации, следующих из Азии в США и обратно. Практически ежедневно здесь совершают технические посадки с целью дозаправки воздушные суда из стран, где были зафиксированы случаи заражения вирусом – Китая, Японии, Южной Кореи и прочих стран.
"Для защиты от заболевания в пункте пропуска соблюдается санитарно-противоэпидемический и дезинфекционный режимы, используются средства индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки, дезинфицирующие салфетки)", - говорится в сообщении ведомства.
По данным Камчатской транспортной прокуратуры, пассажиры, прибывающие чартерными рейсами из Таиланда, покидают борт самолёта только после прохождения анкетирования и термометрии с использованием тепловизора. Профилактические мероприятия проводятся совместно с региональным управлением Роспортебнадзора. Во вторник такие процедуры прошли 286 пассажиров и 11 членов экипажа самолёта, прилетевшего с Пхукета (Таиланд). По результатам проверки случаев инфекционных заболеваний не выявлено.
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