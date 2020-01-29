На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 янв – РИА Новости. Меры по профилактике и недопущению проникновения Меры по профилактике и недопущению проникновения коронавируса из стран Юго-Восточной Азии на территорию России усилены в пунктах пропуска через госграницу на Камчатке , сообщает пресс-служба краевой таможни.

"Общая задача сотрудников контролирующих органов - не дать инфекции попасть в регион и распространиться. В зимне-весенний период из стран Юго-Восточной Азии на Камчатку прилетают международные пассажирские чартерные авиарейсы из Таиланда. Пассажирам, прибывающим этими рейсами, уделяется пристальное внимание", - приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности первого замначальника Камчатской таможни Павла Мандрикова.

Кроме того, отмечается, что из-за географического расположения аэропорт Петропавловск-Камчатский является удобным и экономически выгодным воздушным портом России для дозаправки грузовых судов и судов бизнес-авиации, следующих из Азии в США и обратно. Практически ежедневно здесь совершают технические посадки с целью дозаправки воздушные суда из стран, где были зафиксированы случаи заражения вирусом – Китая, Японии, Южной Кореи и прочих стран.

"Для защиты от заболевания в пункте пропуска соблюдается санитарно-противоэпидемический и дезинфекционный режимы, используются средства индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки, дезинфицирующие салфетки)", - говорится в сообщении ведомства.