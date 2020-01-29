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Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
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РИА Новости

Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества

04:54 29.01.2020
1950
© NASAОстров Рождества
Остров Рождества
© NASA
Остров Рождества. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что австралийцев, которые находятся в китайском городе Ухань, эвакуируют на австралийский остров Рождества, где они будут помещены на карантин, передает местный телеканал 9News.
"Мы имеем дело с теми австралийцами, которые были там, и мы должны провести процесс установления личностей тех, кто наиболее уязвим и изолирован", - приводит телеканал слова премьера.
По его словам, прибывшие из Уханя австралийцы пробудут на острове вплоть до двух недель, пока не будет установлено, что они не заражены новым типом коронавируса.
"Моим приоритетом является безопасность австралийцев", - добавил Моррисон.
Сообщается, что самая большая авиакомпания Австралии Qantas Airways предложила свою помощь в эвакуации граждан страны из Уханя.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
Изображение коронавируса
03:28РИА Наука
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Распространение нового коронавирусаКитайАвстралияУханьВ мире
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