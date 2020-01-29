Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что австралийцев, которые находятся в китайском городе Ухань , эвакуируют на австралийский остров Рождества , где они будут помещены на карантин, передает местный телеканал 9News

"Мы имеем дело с теми австралийцами, которые были там, и мы должны провести процесс установления личностей тех, кто наиболее уязвим и изолирован", - приводит телеканал слова премьера.

По его словам, прибывшие из Уханя австралийцы пробудут на острове вплоть до двух недель, пока не будет установлено, что они не заражены новым типом коронавируса.

"Моим приоритетом является безопасность австралийцев", - добавил Моррисон.

Сообщается, что самая большая авиакомпания Австралии Qantas Airways предложила свою помощь в эвакуации граждан страны из Уханя.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.