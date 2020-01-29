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Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
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РИА Новости

Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных

04:44 29.01.2020 (обновлено: 09:07 29.01.2020)
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© REUTERS / Social MediaФотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
© REUTERS / Social Media
ПЕКИН, 29 янв — РИА Новости. Масштабы распространения нового коронавируса в Китае превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, свидетельствуют опубликованные Пекином данные.
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек (еще 9239 под подозрением), 132 умерли, 104 излечились.
Атипичную пневмонию (тяжелый острый респираторный синдром, SARS) впервые зарегистрировали в ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун, последний случай зафиксировали в июне 2003-го. По данным ВОЗ, на территории материкового Китая было 5327 заражений, погибли 349 человек. Всего в 30 странах заболели почти 8,5 тысячи человек, более 900 погибли.
Следующая масштабная вспышка — ближневосточного коронавируса MERS-CoV — за несколько лет, начиная с 2012 года, охватила 2494 человека, из них умерли 858. Большинство больных MERS были в Саудовской Аравии и Южной Корее.
Изображение коронавируса
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Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии.
Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.
Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами больной может заразить других.
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
Популярные комментарии
Это сделали америкосы .Сто пудов.
29 января, 07:14
ttintin1
2630015
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