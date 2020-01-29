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Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
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РИА Новости

Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США

04:43 29.01.2020 (обновлено: 11:49 29.01.2020)
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© Flickr / The U.S. ArmyАмериканские военные в Ираке
Американские военные в Ираке
© Flickr / The U.S. Army
Американские военные в Ираке. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Нападения на американские войска в Ираке и Сирии могут стать более "регулярными, изощренными и смертоносными". С таким предупреждением в статье для издания The National Interest выступил аналитик и подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис.
По его словам, на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани растет движение различных антиамериканских групп, которые грозят ответной атакой против войск США. К счастью, констатирует Дэвис, пока Тегеран, по-видимому, решил просто "сохранить лицо" и нанес удар по пустым зданиям на двух американских базах в Ираке.
Благодаря тому что в результате ракетной атаки не погиб ни один американец, удалось избежать опасной ситуации. Но в следующий раз дело может дойти до полномасштабной войны, предупреждает аналитик.
Обязанность государства — защищать жизни американцев и избегать ненужных конфликтов, поэтому официальный Вашингтон должен принять решение о выводе войск из Ирака и Сирии, прежде чем напрасно погибнет очередной военнослужащий, резюмирует Дэвис.
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Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие. На фоне ожидания возможных атак США иранские военные в тот же день по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, погибли 176 человек. Парламент Ирака после убийства иранского генерала призвал вывести из страны иностранные войска.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиВойна в СирииКасем СулейманиИракСирияИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Американец существо гордое, пока не пнешь не полетит!!!😂😂😂
29 января, 06:53
Alex Ander
8460001
Это еще что, КСИР - не Аль-Каеда, воинское формирование, они до США доберутся точно. И вот они - могут врезать крепко. Например десяток тонн на прогулочной яхте - порт сдует
29 января, 04:51
Илья Золотов
3720001
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