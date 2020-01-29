Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Нападения на американские войска в Нападения на американские войска в Ираке Сирии могут стать более "регулярными, изощренными и смертоносными". С таким предупреждением в статье для издания The National Interest выступил аналитик и подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис.

По его словам, на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани растет движение различных антиамериканских групп, которые грозят ответной атакой против войск США. К счастью, констатирует Дэвис, пока Тегеран, по-видимому, решил просто "сохранить лицо" и нанес удар по пустым зданиям на двух американских базах в Ираке.

Благодаря тому что в результате ракетной атаки не погиб ни один американец, удалось избежать опасной ситуации. Но в следующий раз дело может дойти до полномасштабной войны, предупреждает аналитик.

Обязанность государства — защищать жизни американцев и избегать ненужных конфликтов, поэтому официальный Вашингтон должен принять решение о выводе войск из Ирака и Сирии, прежде чем напрасно погибнет очередной военнослужащий, резюмирует Дэвис.