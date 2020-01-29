Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Нападения на американские войска в Ираке и Сирии могут стать более "регулярными, изощренными и смертоносными". С таким предупреждением в статье для издания The National Interest выступил аналитик и подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис.
По его словам, на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани растет движение различных антиамериканских групп, которые грозят ответной атакой против войск США. К счастью, констатирует Дэвис, пока Тегеран, по-видимому, решил просто "сохранить лицо" и нанес удар по пустым зданиям на двух американских базах в Ираке.
Благодаря тому что в результате ракетной атаки не погиб ни один американец, удалось избежать опасной ситуации. Но в следующий раз дело может дойти до полномасштабной войны, предупреждает аналитик.
Обязанность государства — защищать жизни американцев и избегать ненужных конфликтов, поэтому официальный Вашингтон должен принять решение о выводе войск из Ирака и Сирии, прежде чем напрасно погибнет очередной военнослужащий, резюмирует Дэвис.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие. На фоне ожидания возможных атак США иранские военные в тот же день по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, погибли 176 человек. Парламент Ирака после убийства иранского генерала призвал вывести из страны иностранные войска.