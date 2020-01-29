Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Фигурант споров об импичменте президенту США Дональду Трампу Фигурант споров об импичменте президенту США Дональду Трампу Лев Парнас попросил суд разрешить ему посетить процесс по импичменту в сенате, говорится в документах суда. Суд посещение разрешил, однако Парнас все равно вряд ли сможет посетить заседание из-за правил сената.

Парнас — знакомый личного адвоката Трампа Руди Джулиани. Вместе с другим знакомым Джулиани Игорем Фруманом он, предположительно, мог оказывать влияние на политические процессы на Украине. Демократы объявили импичмент Трампу в палате представителей, дело слушается в сенате. Парнас оказался под судом за предполагаемые нарушения законов о финансировании предвыборных кампаний, ему грозит многолетнее заключение. Парнас заявил, что с ведома Трампа помогал отстранению от службы посла США на Украине Мари Йованович. В доказательство он обнародовал аудиозапись разговора с Трампом в 2018 году.

Адвокаты Парнаса подали в суд просьбу о том, чтобы Парнас посетил в среду Вашингтон и наблюдал с галереи за заседанием в сенате.

Судья подписал распоряжение, в котором разрешил Парнасу поехать в Вашингтон, но запретил снимать GPS-браслет.

Вместе с тем, как следует из документов защиты, демократы в сенате хоть и предоставили Парнасу приглашение, но не стали делать для него исключение из правил о ношении электроники. Любые электронные устройства на слушаниях по импичменту запрещены.