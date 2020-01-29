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Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
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РИА Новости

Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США

04:13 29.01.2020
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© AP Photo / Mark LennihanЛев Парнас
Лев Парнас
© AP Photo / Mark Lennihan
Лев Парнас. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Фигурант споров об импичменте президенту США Дональду Трампу Лев Парнас попросил суд разрешить ему посетить процесс по импичменту в сенате, говорится в документах суда. Суд посещение разрешил, однако Парнас все равно вряд ли сможет посетить заседание из-за правил сената.
Парнас — знакомый личного адвоката Трампа Руди Джулиани. Вместе с другим знакомым Джулиани Игорем Фруманом он, предположительно, мог оказывать влияние на политические процессы на Украине. Демократы объявили импичмент Трампу в палате представителей, дело слушается в сенате. Парнас оказался под судом за предполагаемые нарушения законов о финансировании предвыборных кампаний, ему грозит многолетнее заключение. Парнас заявил, что с ведома Трампа помогал отстранению от службы посла США на Украине Мари Йованович. В доказательство он обнародовал аудиозапись разговора с Трампом в 2018 году.
Адвокаты Парнаса подали в суд просьбу о том, чтобы Парнас посетил в среду Вашингтон и наблюдал с галереи за заседанием в сенате.
Судья подписал распоряжение, в котором разрешил Парнасу поехать в Вашингтон, но запретил снимать GPS-браслет.
Вместе с тем, как следует из документов защиты, демократы в сенате хоть и предоставили Парнасу приглашение, но не стали делать для него исключение из правил о ношении электроники. Любые электронные устройства на слушаниях по импичменту запрещены.
Граждане США Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррия (первые трое – выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб президента Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.
Здание американского Сената в Вашингтоне
03:08
Защита Трампа завершила выступление в сенате по делу об импичменте
063010
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Лев ПарнасИмпичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
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