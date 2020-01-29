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Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
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РИА Новости

Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР

04:11 29.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Российско-немецкая "сделка века "газ - трубы"", которой в феврале исполнится 50 лет, показала, что между западными странами и Россией возможны развитые экономические отношения, но за это "нужно бороться", заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.
"За 50 лет с момента заключения этой сделки мы пережили большие вызовы в международных отношениях, в отношениях между Востоком и Западом", - заявил Альтмайер, выступая на ежегодном приеме профильного союза "Восточный комитет - Восточноевропейское объединение немецкой экономики".
"Мы были несогласны со многим, что делал в то время СССР... но остается верным, что, вне зависимости от всех этих политических обстоятельств, поставки газа, соблюдение обязательств по поставкам никогда не подвергались угрозе. И это показывает, что развитые экономические отношения возможно строить, но за это нужно бороться и в это нужно инвестировать", - сказал немецкий министр.
Долгосрочный международный контракт "сделка века "газ - трубы"" был заключен 1 февраля 1970 года в немецком Эссена между СССР и Западной Германией. Он предусматривал поставки в Советский союз труб большого диаметра и другого оборудования для строительства газопровода в Западную Европу в обмен на поставки газа с месторождений в Западной Сибири. Это было самое крупное соглашение в истории советско-европейских и советско-германских отношений, оно предусматривало поставку в ФРГ в течение 20 лет не менее 52,5 миллиарда кубометров газа, начиная с 1973 года.
Здание Европарламента в Страсбурге
13 октября 2016, 13:02
Комитет Европарламента одобрил ужесточение надзора за газовыми сделкамиЧлены промышленного комитета поддержали поправки, обязывающие газовые компании уведомлять национальных регуляторов и Еврокомиссию о цене на газ в своих контрактах.
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ГерманияРоссияСССРЭкономика
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