Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР

"За 50 лет с момента заключения этой сделки мы пережили большие вызовы в международных отношениях, в отношениях между Востоком и Западом", - заявил Альтмайер, выступая на ежегодном приеме профильного союза "Восточный комитет - Восточноевропейское объединение немецкой экономики".
"Мы были несогласны со многим, что делал в то время СССР... но остается верным, что, вне зависимости от всех этих политических обстоятельств, поставки газа, соблюдение обязательств по поставкам никогда не подвергались угрозе. И это показывает, что развитые экономические отношения возможно строить, но за это нужно бороться и в это нужно инвестировать", - сказал немецкий министр.
Долгосрочный международный контракт "сделка века "газ - трубы"" был заключен 1 февраля 1970 года в немецком Эссена между СССР и Западной Германией. Он предусматривал поставки в Советский союз труб большого диаметра и другого оборудования для строительства газопровода в Западную Европу в обмен на поставки газа с месторождений в Западной Сибири. Это было самое крупное соглашение в истории советско-европейских и советско-германских отношений, оно предусматривало поставку в ФРГ в течение 20 лет не менее 52,5 миллиарда кубометров газа, начиная с 1973 года.