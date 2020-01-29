Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР

БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Российско-немецкая "сделка века "газ - трубы"", которой в феврале исполнится 50 лет, показала, что между западными странами и Российско-немецкая "сделка века "газ - трубы"", которой в феврале исполнится 50 лет, показала, что между западными странами и Россией возможны развитые экономические отношения, но за это "нужно бороться", заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

"За 50 лет с момента заключения этой сделки мы пережили большие вызовы в международных отношениях, в отношениях между Востоком и Западом", - заявил Альтмайер, выступая на ежегодном приеме профильного союза "Восточный комитет - Восточноевропейское объединение немецкой экономики".

"Мы были несогласны со многим, что делал в то время СССР... но остается верным, что, вне зависимости от всех этих политических обстоятельств, поставки газа, соблюдение обязательств по поставкам никогда не подвергались угрозе. И это показывает, что развитые экономические отношения возможно строить, но за это нужно бороться и в это нужно инвестировать", - сказал немецкий министр.