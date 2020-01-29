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2020-01-29T05:49+0300
https://ria.ru/20200129/1563994111.html
Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп

04:09 29.01.2020 (обновлено: 05:49 29.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор пояснил, почему осложнения гриппа могут быть опасны для жизни.
"Грипп – единственная острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), влекущая за собой серьезные осложнения, которые не только нарушают работу нашего организма, но и опасны для жизни. А осложнения эти возникают очень часто. Чаще всего осложнения гриппа носят отсроченный характер, проявляются спустя некоторое время, когда человек уже забыл о перенесенной инфекции", — говорится в сообщении.
Чаще всего встречаются осложнения со стороны дыхательной системы, на втором месте органы сердечно-сосудистой системы и органы кроветворения, также бывают осложнения со стороны нервной и моче-половой систем.
Специалисты предупреждают, что в группе риска по неблагоприятному исходу заболевания — дети до года и взрослые старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и эндокринной патологией. У них возможен летальный исход из-за осложнений ранее имевшихся заболеваний.
Врач одной из поликлиник
27 января, 12:18
В Роспотребнадзоре рассказали о динамике распространения гриппа
Добавляется, что наиболее опасное и частое осложнение – это пневмония. Пневмония может быть как первичная, которая развилась сразу, а также может быть вторичной – возникшей на фоне присоединения бактериальной инфекции. Такие пневмонии развиваются в конце первой – начале второй недели заболевания. Вирусная пневмония может протекать совместно с бактериальной, присоединившейся позднее.
"Единственным надежным средством профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальным временем проведения вакцинации против гриппа является период с сентября по ноябрь", - подчеркнули в ведомстве.
В случае подозрения у себя вирусной инфекции Роспотребнадзор в течение ближайших 48 часов советует обратиться к врачу, соблюдать постельный режим, а также не пренебрегать назначенным лечением.
По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире гриппом и ОРВИ заболевает до 500 миллионов человек, от осложнений заболевания умирают около 2 миллиона человек. В Москве на грипп и ОРВИ приходится ежегодно до 90% от всей регистрируемой инфекционной заболеваемости, болеет около 3 миллионов человек, из них около 60% - дети.
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
Вчера, 08:00
Американский грипп-убийца страшнее китайского
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РоспотребнадзорРоссияОбщество
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