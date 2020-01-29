Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор пояснил, почему осложнения гриппа могут быть опасны для жизни.

"Грипп – единственная острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), влекущая за собой серьезные осложнения, которые не только нарушают работу нашего организма, но и опасны для жизни. А осложнения эти возникают очень часто. Чаще всего осложнения гриппа носят отсроченный характер, проявляются спустя некоторое время, когда человек уже забыл о перенесенной инфекции", — говорится в сообщении

Чаще всего встречаются осложнения со стороны дыхательной системы, на втором месте органы сердечно-сосудистой системы и органы кроветворения, также бывают осложнения со стороны нервной и моче-половой систем.

Специалисты предупреждают, что в группе риска по неблагоприятному исходу заболевания — дети до года и взрослые старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и эндокринной патологией. У них возможен летальный исход из-за осложнений ранее имевшихся заболеваний.

Добавляется, что наиболее опасное и частое осложнение – это пневмония. Пневмония может быть как первичная, которая развилась сразу, а также может быть вторичной – возникшей на фоне присоединения бактериальной инфекции. Такие пневмонии развиваются в конце первой – начале второй недели заболевания. Вирусная пневмония может протекать совместно с бактериальной, присоединившейся позднее.

"Единственным надежным средством профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальным временем проведения вакцинации против гриппа является период с сентября по ноябрь", - подчеркнули в ведомстве.

В случае подозрения у себя вирусной инфекции Роспотребнадзор в течение ближайших 48 часов советует обратиться к врачу, соблюдать постельный режим, а также не пренебрегать назначенным лечением.