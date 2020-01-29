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Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек

04:07 29.01.2020
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© REUTERS / Lim Huey TengПассажирки в масках
Пассажирки в масках
© REUTERS / Lim Huey Teng
Пассажирки в масках
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Еще три случая заражения новым типом коронавируса выявлены в Малайзии, общее число зараженных в стране составило семь, сообщило местное издание Star со ссылкой на малайзийский минздрав.
Ранее сообщалось о четырех случаях заражения коронавирусом 2019-nCoV в Малайзии.
"Все (семь) случаев заражения 2019-nCoV - граждане Китая", - заявил в среду генеральный директор министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла.
Отмечается, что в одном случае заражение произошло в результате контакта с инфицированными.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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03:28РИА Наука
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