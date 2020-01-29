Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Еще три случая заражения новым типом Еще три случая заражения новым типом коронавируса выявлены в Малайзии , общее число зараженных в стране составило семь, сообщило местное издание Star со ссылкой на малайзийский минздрав.

Ранее сообщалось о четырех случаях заражения коронавирусом 2019-nCoV в Малайзии.

"Все (семь) случаев заражения 2019-nCoV - граждане Китая", - заявил в среду генеральный директор министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла.

Отмечается, что в одном случае заражение произошло в результате контакта с инфицированными.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.