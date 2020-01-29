Два эвакуированных из Уханя на родину японца жалуются на недомогание

Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае

© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае

ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Два пассажира с прибывшего в токийский аэропорт "Ханэда" авиарейса из китайского Два пассажира с прибывшего в токийский аэропорт "Ханэда" авиарейса из китайского Уханя жалуются на недомогание, сообщил телеканал NHK

При этом температуры у них нет.

Утром в среду в "Ханэда" прибыл первый чартерный рейс с 206 японцами, пожелавшими уехать из Уханя. Всего решили вернуться на родину 650 японцев. Чартерный рейс, предоставленный МИД Японии, фактически стал единственной возможностью покинуть страну после того, как авиасообщение с Уханем было прекращено.

В самолете есть медики, он оснащен приборами, сканирующими температуру тела. Вне зависимости от того, есть ли у них признаки заболевания, на специально выделенных автобусах всех пассажиров отправят в больницу для анализов.