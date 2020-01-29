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Два эвакуированных из Уханя на родину японца жалуются на недомогание
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РИА Новости

Два эвакуированных из Уханя на родину японца жалуются на недомогание

04:04 29.01.2020
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© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via APВрачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP
ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Два пассажира с прибывшего в токийский аэропорт "Ханэда" авиарейса из китайского Уханя жалуются на недомогание, сообщил телеканал NHK.
При этом температуры у них нет.
Утром в среду в "Ханэда" прибыл первый чартерный рейс с 206 японцами, пожелавшими уехать из Уханя. Всего решили вернуться на родину 650 японцев. Чартерный рейс, предоставленный МИД Японии, фактически стал единственной возможностью покинуть страну после того, как авиасообщение с Уханем было прекращено.
В самолете есть медики, он оснащен приборами, сканирующими температуру тела. Вне зависимости от того, есть ли у них признаки заболевания, на специально выделенных автобусах всех пассажиров отправят в больницу для анализов.
Ухань - эпицентр распространения нового коронавируса, жертвами которого в Китае стали уже 132 человека, всего в Китае заражены почти 6 тысяч человек. Ухань был фактически изолирован, обычного пассажирского сообщения с ним нет.
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