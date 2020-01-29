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Первый самолет с японцами, эвакуированными из Уханя, прибыл в Токио
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РИА Новости

Первый самолет с японцами, эвакуированными из Уханя, прибыл в Токио

04:03 29.01.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевЖенщина в маске
Женщина в маске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Женщина в маске
ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Первый чартерный рейс, на борту которого находятся японцы, пожелавшие уехать из китайского Уханя, прибыл в токийский аэропорт "Ханэда", сообщил телеканал NHK.
На борту находятся 206 человек, всего же пожелали вернуться домой 650 японцев, проживавших в Ухане.
Чартерный рейс, предоставленный МИД Японии, фактически стал единственной возможностью покинуть страну после того, как авиасообщение с Уханем было прекращено.
В самолете есть медики, он оснащен приборами, сканирующими температуру тела. Вне зависимости от того, есть ли у них признаки заболевания, на специально выделенных автобусах всех пассажиров отправят в больницу для анализов.
Ухань - эпицентр распространения нового коронавируса, жертвами которого в Китае стали уже 132 человека, всего в Китае заражены почти 6 тысяч человек. Ухань был фактически изолирован, обычного пассажирского сообщения с ним нет.
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Распространение нового коронавирусаКитайЯпонияУханьТокиоВ мире
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