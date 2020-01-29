Первый самолет с японцами, эвакуированными из Уханя, прибыл в Токио

ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Первый чартерный рейс, на борту которого находятся японцы, пожелавшие уехать из китайского Первый чартерный рейс, на борту которого находятся японцы, пожелавшие уехать из китайского Уханя , прибыл в токийский аэропорт "Ханэда", сообщил телеканал NHK

На борту находятся 206 человек, всего же пожелали вернуться домой 650 японцев, проживавших в Ухане.

Чартерный рейс, предоставленный МИД Японии, фактически стал единственной возможностью покинуть страну после того, как авиасообщение с Уханем было прекращено.

В самолете есть медики, он оснащен приборами, сканирующими температуру тела. Вне зависимости от того, есть ли у них признаки заболевания, на специально выделенных автобусах всех пассажиров отправят в больницу для анализов.