Трамп планирует наложить вето на возможное решение конгресса по Ирану

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп намерен наложить вето на возможное решение конгресса по ограничению военных действий с Ираном , предупредил во вторник Белый дом.

Палата представителей намерена на этой неделе проголосовать по двум возможным законопроектам. Один из них блокирует финансирование наступательных военных операций против Ирана без разрешения конгресса, а второй отменяет разрешение президенту использовать военную силу в Ираке, выданное в 2002 году. Именно это разрешение администрация использовала при ударах по иранским целям в Ираке.

При этом оба законопроекта вряд ли пройдут сенат, а без этого они и не лягут на стол президента.

По заявлению Белого дома, данные документы в случае принятия "придадут сил врагам США". В частности, отсутствие финансирования помешает администрации вести политику в отношении Ирана и защищать интересы США на Ближнем Востоке, считает Белый дом.