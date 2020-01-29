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Трамп планирует наложить вето на возможное решение конгресса по Ирану
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РИА Новости

Трамп планирует наложить вето на возможное решение конгресса по Ирану

03:57 29.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен наложить вето на возможное решение конгресса по ограничению военных действий с Ираном, предупредил во вторник Белый дом.
Палата представителей намерена на этой неделе проголосовать по двум возможным законопроектам. Один из них блокирует финансирование наступательных военных операций против Ирана без разрешения конгресса, а второй отменяет разрешение президенту использовать военную силу в Ираке, выданное в 2002 году. Именно это разрешение администрация использовала при ударах по иранским целям в Ираке.
При этом оба законопроекта вряд ли пройдут сенат, а без этого они и не лягут на стол президента.
По заявлению Белого дома, данные документы в случае принятия "придадут сил врагам США". В частности, отсутствие финансирования помешает администрации вести политику в отношении Ирана и защищать интересы США на Ближнем Востоке, считает Белый дом.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие. На фоне ожидания возможных атак США иранские военные в тот же день по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, погибли 176 человек.
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