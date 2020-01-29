Apple ограничила поездки сотрудников в Китай из-за нового коронавируса

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Генеральный директор Apple Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания ограничила поездки сотрудников в Китай в связи со вспышкой в этой стране нового типа коронавируса

"Мы ограничиваем путешествия до критически необходимых для бизнеса поездок... Нашим сотрудникам, которые находятся в районе Уханя, мы предоставляем медицинские наборы, и мы также обеспечиваем ими наших сотрудников в других районах Китая", - заявил глава Apple, слова которого приводит телеканал CNBC.

Кук отметил, что в районе Хубэя расположены "некоторые поставщики" Apple, и добавил, что по крайней мере несколько предприятий Apple в КНР будут закрыты до 10 февраля, как рекомендовало правительство КНР.