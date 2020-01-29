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Apple ограничила поездки сотрудников в Китай из-за нового коронавируса
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РИА Новости

Apple ограничила поездки сотрудников в Китай из-за нового коронавируса

03:50 29.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания ограничила поездки сотрудников в Китай в связи со вспышкой в этой стране нового типа коронавируса.
"Мы ограничиваем путешествия до критически необходимых для бизнеса поездок... Нашим сотрудникам, которые находятся в районе Уханя, мы предоставляем медицинские наборы, и мы также обеспечиваем ими наших сотрудников в других районах Китая", - заявил глава Apple, слова которого приводит телеканал CNBC.
Кук отметил, что в районе Хубэя расположены "некоторые поставщики" Apple, и добавил, что по крайней мере несколько предприятий Apple в КНР будут закрыты до 10 февраля, как рекомендовало правительство КНР.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку. Жертвами болезни в Китае стали уже более 130 человек.
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03:28РИА Наука
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Распространение нового коронавирусаТим КукAppleКитайВ мире
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