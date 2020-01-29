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Эксперт рассказал, как США пытаются помешать России "сделкой века"
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как США пытаются помешать России "сделкой века"

03:49 29.01.2020 (обновлено: 05:54 29.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
КАИР, 29 янв — РИА Новости. Вашингтон своим планом по палестино-израильскому урегулированию пытается по-новому выстроить регион Ближнего Востока, чтобы помешать России и Китаю создать союзы стран в регионе, заявил РИА Новости сирийский политолог Ахмад ад-Дерзи.
Во вторник США опубликовали свой план палестино-израильского урегулирования — "сделку века". Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет. Израиль поддержал план, Палестина выступила против, позиции региональных стран разделились.

"Сделка века направлена не только против палестинцев, и это не только сделка для того, чтобы покончить с Палестиной: это попытка формирования нового Ближнего Востока, к которому стремятся США, провоцируя все силы сопротивления региона как в Палестине, так и в Йемене, Иране, Сирии, Ливане", — заявил эксперт.

Израиль
02:55
Израильский депутат призвал противостоять "сделке века"
По его словам, этот план показывает истинный масштаб отношений США и Израиля.
Ад-Дерзи заявил, что перед достижением этой сделки США "разрушили Ирак, Сирию, Ливию" и Алжир.

"Новый формат Ближнего Востока согласно плану США не даст России осуществить ее евразийскую мечту по созданию конгломерата стран в Азии и Европе, основанного на сотрудничестве между странами, а не на гегемонии и разграблении ресурсов их стран", — считает ад-Дерзи.

В свою очередь и Китай также может пострадать от "сделки века", поскольку не будет способен реализовать идею экономического союза стран во главе с Россией, Китаем и Ираном, сказал эксперт.
По мнению ад-Дерзи, Россия в первую очередь и Китай "не позволят пройти этой сделке в ООН и придать ей легитимность". "Отсутствует и международный консенсус по этой сделке. Одного этого хватит, чтобы не легитимизировать эту сделку", — заявил ад-Дерзи.
Он считает, что "сделке века" будут противостоять все силы арабского сопротивления, в том числе Сирия, "несмотря на все ее раны".
Президент США Дональд Трамп
02:45
ХАМАС: "сделка века" Трампа нарушает международное право
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеОбострение палестино-израильского конфликтаКитайРоссияПалестинаСШАИзраильВ мире
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