Эксперт рассказал, как США пытаются помешать России "сделкой века"

КАИР, 29 янв — РИА Новости. Вашингтон своим Вашингтон своим планом по палестино-израильскому урегулированию пытается по-новому выстроить регион Ближнего Востока, чтобы помешать России Китаю создать союзы стран в регионе, заявил РИА Новости сирийский политолог Ахмад ад-Дерзи.

Во вторник США опубликовали свой план палестино-израильского урегулирования — "сделку века". Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет. Израиль поддержал план, Палестина выступила против, позиции региональных стран разделились.

"Сделка века направлена не только против палестинцев, и это не только сделка для того, чтобы покончить с Палестиной: это попытка формирования нового Ближнего Востока, к которому стремятся США, провоцируя все силы сопротивления региона как в Палестине, так и в Йемене, Иране, Сирии, Ливане", — заявил эксперт.

По его словам, этот план показывает истинный масштаб отношений США и Израиля.

Ад-Дерзи заявил, что перед достижением этой сделки США "разрушили Ирак, Сирию, Ливию" и Алжир.

"Новый формат Ближнего Востока согласно плану США не даст России осуществить ее евразийскую мечту по созданию конгломерата стран в Азии и Европе, основанного на сотрудничестве между странами, а не на гегемонии и разграблении ресурсов их стран", — считает ад-Дерзи.

В свою очередь и Китай также может пострадать от "сделки века", поскольку не будет способен реализовать идею экономического союза стран во главе с Россией, Китаем и Ираном, сказал эксперт.

По мнению ад-Дерзи, Россия в первую очередь и Китай "не позволят пройти этой сделке в ООН и придать ей легитимность". "Отсутствует и международный консенсус по этой сделке. Одного этого хватит, чтобы не легитимизировать эту сделку", — заявил ад-Дерзи.