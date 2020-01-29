В Приморье обследовали более 20 человек с признаками инфекций

"Двенадцать человек с признаками инфекции в целом и с признаками ОРВИ - четыре, в том числе трое посещали Китай. Все пациенты своевременно обследованы, госпитализированы. Заболевание не подтвердилось. Выявлено в Приморье при обращении восемь человек с признаками ОРВИ, которые посещали КНР в течение инкубационного периода - 14 дней, они госпитализированы. Подтверждены другие заболевания, обследованы на коронавирус, результаты отрицательны", - сказала Морозова.