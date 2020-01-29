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В Приморье обследовали более 20 человек с признаками инфекций
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РИА Новости

В Приморье обследовали более 20 человек с признаками инфекций

03:37 29.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Двадцать четыре человека с признаками инфекций обследованы в Приморье, коронавирус не подтвердился, сообщила журналистам заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова.
"Двенадцать человек с признаками инфекции в целом и с признаками ОРВИ - четыре, в том числе трое посещали Китай. Все пациенты своевременно обследованы, госпитализированы. Заболевание не подтвердилось. Выявлено в Приморье при обращении восемь человек с признаками ОРВИ, которые посещали КНР в течение инкубационного периода - 14 дней, они госпитализированы. Подтверждены другие заболевания, обследованы на коронавирус, результаты отрицательны", - сказала Морозова.
Подозрения на сегодняшний день не зарегистрированы.
Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 132, заражены 5974 человека.
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