В Приморье обследовали более 20 человек с признаками инфекций

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Двадцать четыре человека с признаками инфекций обследованы в Приморье, коронавирус не подтвердился, сообщила журналистам заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова.
"Двенадцать человек с признаками инфекции в целом и с признаками ОРВИ - четыре, в том числе трое посещали Китай. Все пациенты своевременно обследованы, госпитализированы. Заболевание не подтвердилось. Выявлено в Приморье при обращении восемь человек с признаками ОРВИ, которые посещали КНР в течение инкубационного периода - 14 дней, они госпитализированы. Подтверждены другие заболевания, обследованы на коронавирус, результаты отрицательны", - сказала Морозова.
Подозрения на сегодняшний день не зарегистрированы.
Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 132, заражены 5974 человека.