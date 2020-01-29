Глава союза немецкого бизнеса считает необходимым сближение с Россией

БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Немецкое бизнес-сообщество считает необходимым сближение с Немецкое бизнес-сообщество считает необходимым сближение с Россией , заявил на ежегодном приеме профильного союза "Восточный комитет - Восточноевропейское объединение немецкой экономики" (OAOEV) его глава, немецкий топ-менеджер Оливер Хермес.

"Ясно, что Россия в течение долгого времени остается нашим крупнейшим соседом на востоке. Общее экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока было бы хорошим базисом для суверенной Европы в долгосрочной перспективе", - заявил Хермес, добавив, что "Россия должна вновь стать частью решения", учитывая возрастающую активность США и Китая в вопросе передела мировых рынков.

По словам Хермеса, саммит в нормандском формате по украинскому урегулированию в декабре прошлого года при участии лидеров ФРГ, Франции, России и Украины стал "первым важным шагом", который мог бы привести к изменениям в российской политике ЕС в рамках предложений, озвученных в преддверии встречи французским президентом Эммануэлем Макроном.

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря прошлого года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.

По словам Хермеса, немецкий бизнес пытается поддержать процесс урегулирования в Донбассе, напомнив о недавно представленной инициативе Восточного комитета о создании пакта роста и стабильности для восточной Украины. Он добавил, что экономические игроки рассчитывают на "необходимую политическую поддержку" от государств нормандской четверки, подчеркнув, что "поддержка от правительства ФРГ у нас есть".

Хермес также заявил о необходимости энергетического сотрудничества в свете принятия в США санкционного законодательства против газопровода "Северный поток — 2". По словам главы профильного союза немецкого бизнеса, "правильно и важно, чтобы немецкий бизнес и политики сохраняли настойчивость" в вопросе о поддержке СП-2, так как он находится в интересах не только ФРГ, но и всей Европы с точки зрения "надежного доступа к выгодным энергоресурсам".

"Без российского газа наши амбициозные цели в области защиты климата в Германии и green deal в Европе нельзя реализовать в короткой и среднесрочной перспективе", - заявил Хермес, добавив, что Европа должна найти "действенный ответ" на американские экстерриториальные санкции против "Северного потока — 2".

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".