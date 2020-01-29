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РИА Наука
2020-01-29T05:55+0300
https://ria.ru/20200129/1563993696.html
Австралийские ученые смогли вырастить новый коронавирус
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РИА Новости

Австралийские ученые смогли вырастить новый коронавирус

03:28 29.01.2020 (обновлено: 05:55 29.01.2020)
37500
© Фото : The Chinese disease prevention authorityИзображение коронавируса
Изображение коронавируса
© Фото : The Chinese disease prevention authority
Изображение коронавируса
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ученые из австралийского научного института успешно вырастили новый коронавирус, этот результат обеспечит международные лаборатории важной информацией для борьбы с нынешней вспышкой, сообщается на сайте Института Доэрти в Мельбурне.
Вирус вырастили из образца, взятого у одного из заболевших. Это первый случай выращивания этого типа коронавируса за пределами Китая.

"Китайские власти опубликовали геномную последовательность нового коронавируса, что важно для диагностики, однако наличие настоящего вируса означает, что теперь у нас есть возможность фактически выявлять и проверять все методы анализа, а также сравнивать их чувствительность и особенности - это будет прорывом для диагностики ", — отметил глава лаборатории по обнаружении вирусов доктор Джулиан Дрюс.

По его словам, вирус будет использоваться для выявления заболевания в Австралии, его также передадут в лаборатории, которые сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 132 человека, заражены почти 6 тысяч.
В Центральном госпитале города Ухань
03:18
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132 человек
6061131813
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РИА НаукаРаспространение нового коронавирусакоронавирусыКитайАвстралия
Популярные комментарии
Вот таким путем Пентагон и вырастил нынешний вирус... Так сказать в помощь экономике США в борьбе Китаем!!! Да поди и ВИЧ тоже дело США!!!😡😡😡
29 января, 06:13
Alex Ander
1700004
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