Австралийские ученые смогли вырастить новый коронавирус

"Китайские власти опубликовали геномную последовательность нового коронавируса, что важно для диагностики, однако наличие настоящего вируса означает, что теперь у нас есть возможность фактически выявлять и проверять все методы анализа, а также сравнивать их чувствительность и особенности - это будет прорывом для диагностики ", — отметил глава лаборатории по обнаружении вирусов доктор Джулиан Дрюс.